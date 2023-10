Governo divulga datas de pagamento em Outubro; veja quem recebe. 2,9 milhões de beneficiários foram excluídos

O programa Bolsa Família, criado em 2003 durante o primeiro mandato do presidente Lula, tem sido objeto de debate nos últimos meses devido à exclusão de 2,9 milhões de beneficiários. Essa medida tem gerado polêmica e levantado questionamentos sobre os critérios utilizados pelo governo para realizar os cortes.

O pente-fino no Bolsa Família

Desde março de 2023, o governo Lula iniciou um pente-fino no programa Bolsa Família, com o objetivo de identificar e remover pessoas que não se enquadram nos critérios de elegibilidade estabelecidos. Essa ação resultou no cancelamento de aproximadamente 2,9 milhões de cadastros entre janeiro e setembro do mesmo ano.

Segundo informações do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), esses cortes têm como objetivo adequar o pagamento do benefício às famílias que realmente necessitam. O programa havia sido renomeado como “Auxílio Brasil” durante o governo Bolsonaro, mas retornou ao seu nome original sob a gestão de Lula.

Os critérios de exclusão

Durante o pente-fino, o governo identificou uma parcela significativa de beneficiários que não se enquadram nos requisitos estabelecidos para participar do Bolsa Família. Entre os principais critérios para ser elegível ao programa estão a renda familiar per capita de até R$ 218 e a situação de extrema pobreza ou pobreza.

Os cortes realizados visam eliminar perfis com renda mensal mais alta do que a estipulada para inscrição no programa. Essa ação tem como objetivo garantir que o benefício seja direcionado às famílias que realmente necessitam, contribuindo para uma distribuição mais eficiente dos recursos.

Impactos da exclusão

A exclusão de 2,9 milhões de beneficiários do Bolsa Família tem gerado repercussão em diferentes setores da sociedade. Enquanto alguns defendem a medida como uma forma de garantir que o benefício chegue às famílias mais vulneráveis, outros criticam a falta de transparência e os possíveis erros cometidos durante o processo de pente-fino.



Uma das principais preocupações levantadas é a possibilidade de que famílias em situação de extrema pobreza tenham sido excluídas injustamente do programa. Essas famílias dependem do Bolsa Família como uma importante fonte de renda, e a exclusão poderia agravar ainda mais a sua condição de vulnerabilidade.

Além disso, a exclusão de um grande número de beneficiários pode gerar impactos negativos na economia local de diversas regiões do país. O Bolsa Família tem um papel importante no estímulo ao consumo nas áreas mais carentes, contribuindo para a movimentação da economia e a geração de empregos.

A retomada do programa

Apesar das exclusões, o Bolsa Família continua sendo um programa social relevante no Brasil. Em dezembro do ano passado, mais de 21 milhões de famílias recebiam o benefício, totalizando um investimento de R$ 13,017 bilhões. Mesmo com os cortes, o programa ainda contempla milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Em junho de 2023, o presidente Lula assinou um decreto que regulamenta o Novo Bolsa Família. Essa atualização do programa estabeleceu complementação de R$ 50 adicionais pelo Benefício Variável Familiar, direcionado a dependentes de 7 a 18 anos e gestantes e lactantes. Essa medida busca garantir uma assistência mais abrangente e efetiva às famílias beneficiárias.

Opiniões divergentes

A exclusão de 2,9 milhões de beneficiários do Bolsa Família tem gerado controvérsias e levantado discussões sobre os critérios utilizados pelo governo para realizar esses cortes. Enquanto alguns defendem a medida como uma forma de garantir que o benefício chegue às famílias mais necessitadas, outros apontam possíveis erros e exclusões injustas.

É importante que o governo continue aprimorando os critérios de elegibilidade do programa, garantindo que ele atinja seu objetivo principal: auxiliar as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza. Além disso, é fundamental que haja transparência e canais de recurso para que as famílias possam contestar possíveis exclusões indevidas.

O Bolsa Família desempenha um papel fundamental no combate à desigualdade social e na promoção da inclusão econômica. Portanto, é essencial que o programa seja constantemente avaliado e aprimorado, visando sempre beneficiar aqueles que mais necessitam.