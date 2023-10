Governo do Estado anuncia CONCURSO PÚBLICO com mais de 3 mil vagas

Mais um concurso público está chegando. Desta vez, as chances ofertam mais de 3 mil vagas para vários cargos. Confira a seguir.

Acompanhe estes detalhes.

A capital do Tocantins, Palmas, está se preparando para lançar um novo concurso público que promete ser bastante aguardado. A seleção terá um total de 3.913 vagas e será destinada às áreas da Saúde e Administrativa.

Na área da Saúde, as oportunidades serão diversas. Serão oferecidas vagas de nível superior, bem como posições para técnicos em saúde. Além disso, cargos específicos, como agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, também estarão disponíveis.

A Prefeitura de Palmas ainda anunciou melhorias nos benefícios oferecidos aos servidores. O auxílio-alimentação, por exemplo, terá um significativo aumento, e um novo auxílio-saúde será implementado, tornando o pacote de benefícios ainda mais atrativo.

Apesar do entusiasmo gerado pelo anúncio, detalhes específicos sobre as especialidades abrangidas em alguns cargos e áreas do concurso público ainda não foram divulgados.

Na área da Educação, a situação tem sido alvo de pressão por parte do Ministério Público do Tocantins. A Prefeitura não realiza um concurso para professores efetivos desde 2013, e o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça solicitando que um novo concurso fosse realizado em até seis meses.

A Prefeitura anunciou que um novo edital será lançado para a área da Educação, mas a data exata da seleção ainda não foi definida.

Em resumo, a Prefeitura de Palmas se prepara para oferecer excelentes oportunidades de carreira nas áreas da Saúde e Educação, com um conjunto atrativo de benefícios.

O concurso RJPrev (Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro) anunciou detalhes do novo edital.

Veja.

Concurso RJPrev

A RJPrev, a Fundação Rio Previdência, está planejando a realização de um concurso público com a oferta de cinco vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos técnicos e analistas em previdência complementar.

A divisão das vagas do concurso RJPrev é a seguinte:

Para o cargo de Técnico em Previdência Complementar:

Oferta: 3 vagas imediatas e cadastro de reserva.

Requisito: Nível superior em qualquer área de formação.

Salário: R$3.910,90, composto pelo vencimento básico, gratificação de desempenho e adicional de qualificação.

Para o cargo de Analista em Previdência Complementar:

Oferta: 2 vagas imediatas e cadastro de reserva.

Requisito: Nível superior em qualquer área de formação.

Salário: R$5.775,50, composto pelo vencimento básico, gratificação de desempenho e adicional de qualificação.

Mais sobre o concurso RJPrev

A comissão organizadora do concurso RJPrev foi formada em 25 de outubro e é responsável por definir as vagas, elaborar o edital e auxiliar no processo de escolha da banca organizadora.

No entanto, o concurso ainda não recebeu autorização formal do governo do Estado do Rio de Janeiro. A expectativa é que o concurso seja realizado em 2024, conforme indicado na portaria de formação da comissão.

Para a divulgação do edital, a RJPrev deverá concluir a contratação de uma banca organizadora que será responsável por conduzir as etapas do concurso, incluindo a aplicação das provas objetivas e demais fases do processo seletivo.

Sobre o RJPrev

Seu principal objetivo é oferecer um sistema de previdência adicional aos servidores civis de carreira que ingressam no Estado do Rio de Janeiro, introduzindo novas diret concurso públicorizes para a aposentadoria e estabelecendo um limite para os benefícios equivalentes ao teto do INSS.

Segundo as normas vigentes, o RioPrevidência, que é o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, assume a responsabilidade pelo pagamento das aposentadorias e pensões até o limite do teto estipulado pelo INSS. A RJPrev, por sua vez, desempenha o papel de complementar as aposentadorias que ultrapassam esse limite, em circunstâncias específicas.

Embora possam parecer instituições similares devido à sua relação com a previdência, é importante destacar que o RioPrevidência e a RJPrev são entidades distintas, cada uma cumprindo funções complementares no âmbito da gestão previdenciária dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro.