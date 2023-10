Governo emite ALERTA para brasileiros endividados

O governo federal lançou um alerta aos brasileiros endividados para se protegerem contra possíveis golpes na plataforma do programa Desenrola Brasil.

O que é o Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil é um programa instituído por meio da Medida Provisória nº 1.176/2023, convertida na Lei nº 14.690, de 3 de outubro de 2023. O programa tem como objetivo ajudar a reduzir o nível de inadimplência no Brasil e a recuperar o fôlego financeiro das famílias.

Os cidadãos podem acessar o site oficial do programa para renegociar suas dívidas com descontos.

Cuidado com golpes na plataforma

O Ministério da Fazenda (MF) está alertando os cidadãos para que não caiam em golpes na plataforma do programa. A orientação é entrar na plataforma apenas pelo link oficial do site do governo. Qualquer outra forma de comunicação, como e-mails, mensagens de WhatsApp, pode ser uma tentativa de golpe.

Na primeira etapa do programa, criminosos utilizaram o nome do Desenrola Brasil para aplicar golpes nas pessoas que buscavam renegociar suas dívidas. Eles criaram sites falsos e enviaram e-mails e mensagens fraudulentas.

Na atual fase do programa, as dívidas serão negociadas apenas pela Plataforma de Renegociação no endereço desenrola.gov.br.

O que fazer em caso de tentativa de fraude?



Você também pode gostar:

Se você receber alguma mensagem suspeita ou de terceiros propondo a renegociação pelo Desenrola, deve sempre procurar o seu credor antes de tomar qualquer atitude. Jamais acesse links suspeitos e nunca forneça seus dados pessoais a desconhecidos.

Você também deve comunicar a ocorrência de tentativas de fraudes com o registro de ocorrências policiais e contato com os Procons.

Segunda etapa do programa

Na segunda etapa do programa, a negociação será realizada pelo site oficial, com o uso da conta GOV.BR (sem nenhum outro intermediário). Portanto, será necessário ter uma conta GOV.BR com os níveis de contas prata ou ouro.

É importante que os cidadãos providenciem desde já o seu cadastro no GOV.BR.

Fique Atento(a)

O alerta do governo vem em um momento crucial, quando muitos brasileiros estão endividados e procurando formas de renegociar suas dívidas. O programa Desenrola Brasil é uma excelente iniciativa, mas é necessário estar atento para não cair em golpes.

Lembre-se: sempre acesse o site oficial do programa e nunca forneça seus dados pessoais a desconhecidos. E se você receber alguma mensagem suspeita, sempre entre em contato com o seu credor e com as autoridades competentes.