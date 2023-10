O tema das mudanças nos juros dos cartões de crédito está sendo alvo de atenção nos últimos tempos, especialmente após uma importante decisão do Senado. Isso porque esta mudança promete afetar diretamente a vida dos brasileiros que fazem uso dessa modalidade de pagamento.

Assim sendo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Governo faz mudanças nos juros dos cartões de crédito e surpreende usuários, confira

Conforme mencionado acima, o Governo está realizando mudanças significativas nos juros dos cartões de crédito.

Desse modo, na última segunda-feira, dia 2 de outubro, o Senado aprovou um Projeto de Lei que trata de um tema importante: o endividamento. Sendo assim, o PL aborda a renegociação de dívidas e a cobrança de juros no cartão de crédito, que consiste em uma modalidade conhecida por suas altas taxas de juros.

Mudanças iniciais e o fim do parcelamento sem juros

Inicialmente, o projeto de lei discutiu a possibilidade do fim do parcelamento sem juros como medida para frear o endividamento. No entanto, após uma análise mais profunda do caso, essa ideia ficou para trás.

Assim como todos os usuários já devem saber, os juros rotativos do cartão de crédito são muito altos, chegando atualmente a 445,7% ao ano. Dessa maneira, esse sistema é acionado quando um consumidor não paga o valor total da fatura, vencendo uma dívida para o próximo mês.

De acordo com algumas informações recentes dos órgãos de proteção ao crédito, este é um dos principais motivos de dívidas entre os brasileiros.

Limite na taxa de juros dos cartões de crédito

Uma das mudanças mais significativas propostas pelo projeto de lei é estabelecer um limite na taxa de juros do cartão de crédito. De acordo com o texto, os juros não poderão exceder o dobro do valor da dívida, ou seja, 100%, em vez dos 400% cobrados atualmente.

Além disso, essa regra entrará em vigor caso os bancos não apresentem uma proposta alternativa dentro de 90 dias.

Quais são as expectativas em relação às propostas dos bancos?

Há uma expectativa de que os bancos apresentem propostas dentro do prazo estipulado e que essas propostas possam estar acima dos 100% especificadas pelo projeto de lei. Entretanto, a forma como os bancos reagirão a essa mudança será crucial para determinar como os consumidores serão afetados.

Portabilidade de dívidas dos juros dos cartões de crédito

O Projeto de Lei também permite que o consumidor negocie com a operadora que ofereça as melhores vantagens. Isso é conhecido como portabilidade, onde a dívida pode ser limitada para outra empresa credora. Sendo assim, essa flexibilidade pode dar aos consumidores mais controle sobre suas finanças.

Projeto de Lei tem relação ao Desenrola Brasil

Ademais, o Projeto de Lei 2685/2022, que está discutindo sobre os juros do cartão, está relacionado ao Programa Desenrola Brasil, que visa ajudar na renegociação de dívidas dos brasileiros. Desse modo, essa legislação recebeu uma votação com caráter de urgência para evitar que o programa perdesse sua validade.

3ª fase do Desenrola está em andamento

Além das mudanças nos juros dos cartões, é importante enfatizar que, com a aprovação do projeto, a 3° fase do Desenrola Brasil já está em andamento e estará disponível aos brasileiros em breve. Essa fase é crucial para auxiliar os muitos brasileiros que possuem dívidas, representando cerca de 44% da população, segundo a Serasa.

Confira algumas orientações para gerenciar os juros dos cartões de crédito, com a implementação das mudanças

À medida que as mudanças nos juros dos cartões ganham vigor, é importante que os usuários saibam como gerenciar suas finanças de maneira eficaz.

Assim sendo, conduta algumas orientações para fazer isso de forma correta:

Faça uma negociação com o Banco

Primeiramente, se você se encontrar em uma situação financeira desafiadora, não hesite em negociar com o banco em busca de soluções, como prazos de pagamento estendidos ou taxas de juros reduzidas.

Esteja atento às propostas dos Bancos

Além disso, fique atento às propostas que os bancos podem oferecer em resposta às mudanças nos juros. Compare as ofertas e escolha o que melhor se adequa às suas necessidades.

Educação financeira

Finalmente, continue investindo em sua educação financeira, buscando informações sobre como melhorar suas habilidades de gerenciamento de dinheiro e tomar decisões financeiras informadas.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que o Governo faz mudanças nos juros do cartão de crédito, fique de olho nas próximas notícias para entender melhor esse tema!