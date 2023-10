Governo Federal e Caixa ANTECIPAM pagamentos do BOLSA FAMÍLIA; entenda decisão

O Governo Federal e a Caixa Econômica Federal anunciaram a antecipação do pagamento do Bolsa Família. A decisão beneficiará os cidadãos de 55 municípios do Amazonas que foram afetados pela estiagem. A antecipação tem como objetivo garantir o apoio financeiro necessário para as famílias que vivem nessas regiões e estão passando por dificuldades devido à falta de chuvas.

Pagamento Antecipado para Beneficiários do Bolsa Família

Os beneficiários desses 55 municípios poderão sacar o benefício a partir do dia 18 de outubro, independentemente do final do NIS (Número de Identificação Social). Essa antecipação do pagamento visa agilizar o acesso ao Bolsa Família e proporcionar um alívio financeiro imediato para as famílias que estão enfrentando dificuldades devido à estiagem.

A medida contempla os seguintes municípios do Amazonas, que tiveram estado de emergência decretado pelo governador estadual:

Alvarães

Amatura

Anamã

Anori

Atalaia do Norte

Autazes

Barreirinha

Benjamin Constant

Beruri

Boa Vista do Ramos

Boca do Acre

Borba

Caapiranga

Carauari

Careiro

Careiro da Várzea

Coari

Codajás

Eirunepé

Envira

Fonte Boa

Guajará

Humaitá

Ipixuna

Iranduba

Itacoatiara

Itamarati

Itapiranga

Japurá

Juruá

Jutaí

Manacapuru

Manaquiri

Manaus

Manicoré

Maraã

Maués

Nhamundá

Nova Olinda do Norte

Novo Airão

Novo Aripuanã

Parintins

Pauini

Rio Preto da Eva

Santo Antônio do Iça

Sao Paulo de Olivença

Sao Sebastiao do Uatumã

Silves

Tabatinga

Tapauá

Tefé

Tonantins

Uarini

Urucará

Urucurituba

Acesso às Informações e Movimentação dos Valores

Para consultar informações sobre as parcelas do Bolsa Família, os beneficiários podem utilizar os aplicativos Bolsa Família e CAIXA Tem. Essas ferramentas fornecem detalhes sobre os pagamentos, datas e valores.

As famílias que recebem o benefício pelo CAIXA Tem, em conta Poupança Social Digital, podem movimentar os valores pelo aplicativo, sem a necessidade de ir até uma agência bancária. O aplicativo CAIXA Tem oferece diversas opções para a utilização do benefício, como a realização de compras em estabelecimentos comerciais, o pagamento de contas e a transferência de dinheiro por meio do Pix.



É importante ressaltar que os beneficiários do Bolsa Família também podem realizar saques nas unidades lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento, utilizando o cartão do programa. Caso o beneficiário não possua o cartão, os valores podem ser sacados nas agências da CAIXA, mediante a apresentação de documento de identificação com foto.

Falta de chuva

A antecipação do pagamento do Bolsa Família para os municípios do Amazonas afetados pela estiagem é uma iniciativa do Governo Federal em parceria com a Caixa Econômica Federal para garantir o apoio financeiro necessário às famílias que estão passando por dificuldades devido à falta de chuvas.

Consulta

Através dos aplicativos Bolsa Família e CAIXA Tem, os beneficiários podem consultar informações sobre as parcelas, datas e valores do benefício, além de terem acesso a outras funcionalidades relacionadas ao programa. A movimentação dos valores pode ser realizada pelo aplicativo CAIXA Tem, que oferece opções como compras em estabelecimentos comerciais, pagamento de contas e transferência de dinheiro por meio do Pix.

A Caixa Econômica Federal reforça a importância de utilizar essas ferramentas digitais para evitar aglomerações e proporcionar maior comodidade aos beneficiários. Com o pagamento antecipado do Bolsa Família, espera-se que as famílias afetadas pela estiagem possam enfrentar esse período de dificuldades com mais tranquilidade e segurança financeira.

Para mais informações sobre o pagamento do Bolsa Família, os beneficiários podem acessar o site da Caixa Econômica Federal e obter todos os detalhes necessários para garantir o acesso ao benefício.

Calendário de pagamentos para os demais beneficiários

Os pagamentos do Bolsa Família são realizados, mensalmente, de acordo com um calendário específico. Para o mês de outubro, este calendário já foi divulgado pelo Governo Federal. Confira abaixo as datas de pagamento de acordo com o final do NIS:

NIS de final 1: dia 18 de outubro

NIS de final 2: dia 19 de outubro

NIS de final 3: dia 20 de outubro

NIS de final 4: dia 23 de outubro

NIS de final 5: dia 24 de outubro

NIS de final 6: dia 25 de outubro

NIS de final 7: dia 26 de outubro

NIS de final 8: dia 27 de outubro

NIS de final 9: dia 30 de outubro

NIS de final 0: dia 31 de outubro