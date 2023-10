Governo francês diz que nove pessoas foram detidas após violento ataque a ônibus do time de futebol Lyon

Fa polícia francesa deteve nove pessoas e estão procurando por outros suspeitos depois de um violento ataque a ônibus que transportavam o time de futebol Lyon e torcedores treinador esquerdo Fábio Grosso com um ferimento na cabeça e forçou o adiamento do jogo contra o Marselhadisse o ministro do Interior na segunda-feira.

Ministro do Interior, Gerald Darmanin disse na televisão BFM que cinco policiais também ficaram feridos no ataque de domingo à noite, que atraiu a atenção nacional em meio a preocupações com a violência no futebol.

“Vergonha e Nojo”foi a manchete da primeira página do jornal L’Equipe, com uma foto do rosto ensanguentado de Grosso.

No entanto, é improvável que o ataque leve a sanções disciplinares contra os nove vezes campeões franceses.

Como aconteceu fora do Estádio Velódromo, a responsabilidade é do poder público e não do clube. O caso foi assumido por um comitê da liga francesa encarregado de agendar as competições, e não pela comissão disciplinar.

O ônibus da equipe foi atingido no caminho para o Stade Velodrome, quebrando algumas janelas. Grosso ficou ferido pela queda de cacos de vidro e precisou de atendimento médico com o rosto sangrando muito. O treinador adjunto do Lyon, Raffaele Longo, também se lesionou. Ônibus que transportavam torcedores do Lyon também foram atacados.

Grosso sofreu um corte profundo acima do olho esquerdo que exigiu pontos e teve um grande curativo enrolado na cabeça.

O ataque foi amplamente comentado na mídia fora da França e ocorre em um momento muito ruim para a liga francesa, em meio às negociações para a venda de seus direitos televisivos no exterior. No início deste mês, o leilão dos direitos de transmissão nacionais para o período 2024-2029 foi cancelado depois que a liga não conseguiu atrair propostas que atingissem o preço mínimo estabelecido.

Presidente da FIFA Gianni Infantino afirmou no Instagram que “não há absolutamente nenhum lugar para a violência no futebol, dentro ou fora do campo” e apelou “às autoridades competentes para que garantam que as medidas adequadas sejam tomadas”.

“Sem exceção, no futebol, todos os jogadores, treinadores e torcedores devem estar seguros para desfrutar do nosso esporte”, disse Infantino. Ele acrescentou uma foto de Grosso com um curativo no rosto, com a mensagem “Forza Fabio”.

Ministro dos Esportes Amélia Oudea-Castera pediu uma “resposta global” e disse que a liga francesa, os times e os grupos de torcedores deveriam assumir a responsabilidade. Falando na segunda-feira na televisão France-2, ela pediu restrições mais duras aos desordeiros.

Ela e Darmanin defenderam a proteção policial ao time do Lyon, embora as medidas não tenham sido suficientes para impedir o ataque.

Presidente de Marselha Pablo Longoria disse que o ataque era inaceitável e que o clube desejou a Grosso uma rápida recuperação.

“Por causa de um punhado de pessoas imprudentes, a festa desta noite foi estragada e 65 mil torcedores foram privados de assistir a uma partida de futebol”, disse o clube.

Também ocorreram incidentes nas arquibancadas do estádio do Marselha antes do cancelamento do jogo, com alguns torcedores do Lyon fazendo gestos racistas dirigidos aos torcedores da casa. O Lyon disse em comunicado na segunda-feira que solicitou vídeos de vigilância para identificá-los e “mantê-los longe das arquibancadas”.

O clima está tenso entre as equipes há muito tempo, principalmente desde que torcedores do Marselha e do Lyon travaram uma violenta briga há 10 anos, que deixou 17 feridos.

Ambos os clubes têm estado sob pressão ultimamente. O Marselha ainda está em má forma, com uma vitória e três derrotas nos últimos quatro jogos do campeonato, e o Lyon é o único time que ainda não venceu no campeonato.