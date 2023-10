Governo Lula CANCELA quase 3 MILHÕES de pessoas do programa; veja se você está na lista

O programa Bolsa Família, criado no primeiro mandato de Lula em 2003, tem sido alvo de uma série de mudanças desde então. Recentemente, o governo Lula anunciou o cancelamento do cadastro de quase 3 milhões de pessoas que receberam o benefício. Essa medida gerou polêmicas e levantou questões sobre os critérios utilizados para a exclusão dessas famílias.

O cancelamento de milhões de cadastros do Bolsa Família

De acordo com dados oficiais obtidos com exclusividade, entre janeiro e setembro de 2023, o governo Lula cancelou o cadastro de aproximadamente 2,9 milhões de pessoas no Bolsa Família. Essa medida faz parte de um pente-fino realizado pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para adequar o pagamento do benefício às famílias que realmente se enquadram nos critérios estabelecidos.

O programa havia passado por uma mudança de nome durante o governo Bolsonaro, sendo rebatizado como “Auxílio Brasil“, mas retornou ao nome original com a chegada de Lula ao poder. Desde março deste ano, quando o pente-fino teve início, foram identificados 1,2 milhão de perfis com renda mensal mais alta do que a estipulada para inscrição no Bolsa Família.

Os objetivos do pente-fino no Bolsa Família

O objetivo do pente-fino realizado pelo governo Lula no Bolsa Família é garantir que o benefício seja direcionado às famílias que realmente chamam a atenção. O programa foi criado com o intuito de combater a pobreza e a desigualdade social, fornecendo ajuda financeira para famílias em situação de vulnerabilidade.

Com a realização do pente-fino, o governo busca identificar e excluir do programa aqueles que não se enquadraram nos critérios estabelecidos. Isso inclui famílias que possuem renda mensal acima do limite estipulado, assim como aquelas que não cumprem as demais exigências, como a frequência escolar dos filhos.

O impacto do cancelamento no Bolsa Família

O cancelamento de quase 3 milhões de cadastros no Bolsa Família gerou preocupações e críticas por parte de diversos setores da sociedade. Alguns argumentam que essa medida pode deixar muitas famílias desamparadas, sem acesso a finanças para suprir suas necessidades básicas de recursos.



No entanto, o governo Lula afirma que o pente-fino é necessário para garantir a efetividade do programa e evitar possíveis fraudes. Segundo o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os cortes fazem parte de um esforço para adequar o pagamento do benefício às famílias que realmente precisam.

O aumento do número de beneficiários no programa

Apesar do cancelamento de milhões de cadastros, o Bolsa Família continua sendo um importante programa de combate à pobreza no Brasil. Em junho deste ano, o presidente Lula assinou um decreto que regulamenta o Novo Bolsa Família, estabelecendo novos critérios e benefícios adicionais.

Uma das mudanças inovadoras foi a complementação de R$ 50 adicionais pelo Benefício Variável Familiar, destinado a dependentes de 7 a 18 anos e gestantes e lactantes. Essa medida visa proporcionar um suporte financeiro ainda maior para as famílias que se enquadram nessas categorias.

Apesar dos cancelamentos e da redução do número de beneficiários, o Bolsa Família ainda atende milhões de famílias em todo o país. Em dezembro do ano passado, 21,601 milhões de famílias receberam o benefício, ao custo de R$ 13,017 bilhões. Em setembro deste ano, o programa contempla 21.478 milhões de famílias, com um custo de R$ 14.583 bilhões.

Programa ainda é muito importante

O cancelamento de quase 3 milhões de cadastros no Bolsa Família pelo governo Lula gerou debates acalorados sobre os critérios utilizados e o impacto dessa medida na vida das famílias mais vulneráveis. Enquanto alguns apoiam a iniciativa como uma forma de combater fraudes e direcionar o benefício às famílias que realmente precisam, outros expressam preocupação com a possibilidade de deixar muitas pessoas sem acesso a recursos básicos.

Apesar dos cortes, o Bolsa Família continua sendo um importante programa de combate à pobreza no Brasil, atendendo milhões de famílias em todo o país. Com as mudanças inovadoras pelo governo Lula, espera-se que o programa possa fornecer um suporte financeiro ainda maior para aqueles que mais desejam.