Governo traz nova orientação para sacar os retroativos do Bolsa Família 

Estamos entrando na última semana de outubro, e os últimos pagamentos do Bolsa Família deste mês serão realizados pelos próximos dias. Contudo, muitos receberam uma notícia melhor ainda: suas parcelas do benefício, que antes estavam bloqueadas por algum motivo, agora estão liberadas. Assim, o usuário passa a ter direito de sacar as parcelas retroativas.

Normalmente, para sacar o Bolsa Família, a pessoa se dirige a uma agência da Caixa Econômica Federal com seu documento de identidade, e faz o saque na boca do caixa. Outra maneira de receber o dinheiro é ir até os caixas eletrônicos com o cartão do Bolsa Família ou o Cartão Cidadão. Mas atenção: estas regras mudaram para quem precisa sacar, especificamente, parcelas atrasadas do Bolsa Família.

Como sacar os retroativos do Bolsa Família?

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) realizou uma live no dia 18 de outubro em seu canal oficial no Youtube, onde a diretora de uma das secretarias da pasta, Caroline Augusta Paranayba Evangelista, falou sobre a dificuldade que alguns tem em sacar os pagamentos retroativos do Bolsa Família:

“Anteriormente, para a família que regularizava a situação e tinha o benefício desbloqueado, esse pagamento era disponibilizado no que nós chamamos de conta social ou plataforma social. Para sacar esse benefício, muitas vezes, a família tinha que ir até uma agência (da Caixa Econômica Federal) ou resgatar aquele cartão amarelo antigo do programa, e isso às vezes não era fácil. Nem todas as cidades têm agências bancárias, por exemplo.”

A diretora explica como foi realizada a modernização de processos para o pagamento de retroativos a partir de outubro.

“Á partir do momento que esse benefício é desbloqueado, uma solução nossa tecnológica vai resgatar essa parcela e vai direcionar à conta bancária do responsável da família do programa Bolsa Família. Essa informação está lá disponível no aplicativo do Bolsa Família, a situação da parcela muda de ‘bloqueado’ para ‘crédito em conta’ ”.

Sendo assim, a partir da explicação dada pelo canal oficial do MDS, não é mais necessário ir até a Caixa e pegar filas gigantescas para sacar os retroativos do Bolsa Família, mas eles serão depositados na conta bancária do responsável familiar, assim que forem liberados.



Então, se você tem parcelas bloqueadas no Bolsa Família, e já fez as atualizações necessárias para desbloqueá-las, fique ligado: consulte sua conta bancária, pois a tecnologia de transferência de valores já está em vigor.

Bolsa Família: reajuste em breve?

Neste mês de outubro também aconteceu em Brasília a cerimônia que celebrou os 20 anos do Bolsa Família. Ao longo destes anos, o programa coleciona muitas histórias de pessoas que conseguiram superar a pobreza.

Com o final do ano se aproximando, surge a expectativa da notícia de aumento no montante mensal repassado pelo programa.

Em coletiva de imprensa realizada após e evento, o ministro do MDS, Wellington Dias iniciou explicando a TV Senado a dinâmica considerada na composição do valor pago às famílias:

“O valor que repassamos para cada família leva em conta vários fatores. Do ponto de vista da referência do valor do pagamento, levamos em conta o custo do alimento, levamos em conta a própria política do salário mínimo, temos fatores vinculados à inflação, vinculados à moeda e ao câmbio. Ou seja, o valor que repassamos para cada família leva em conta vários custos,” disse o presidente da pasta.

Sobre o reajuste do benefício, o ministro não foi decisivo, mas acrescentou:

“… mas ali no começo do ano que vem vamos tratar disso. O presidente Lula, de um lado, é muito sensível, e (dá) prioridades para os mais pobres. Mas também trabalha com muita responsabilidade fiscal. Em 2024 é que vamos tomar essa decisão.”

Na mesma entrevista, Dias destacou alguns números importantes dentro destes 20 anos do Bolsa Família e o trabalho envolvendo o combate ao desperdício de alimentos.

“Adotamos uma política de estímulo à produção planejada, novamente com foco na mesa do brasileiro, mas planejando também o que o Brasil produz para exportação em cada região(…). Nós estamos organizando uma rede já em funcionamento, com 274 bancos de alimentos, que tem por objetivo combater as perdas lá na produção, no transporte e até na armazenagem. Enfim, quando a gente olha o tamanho de perdas com desperdício a gente tem oito vezes o necessário para matar a fome de 33 milhões de pessoas,” pontuou o ministro.

Bolsa Família Novembro: veja a sua data de pagamento

Para quem deseja se programar, já está disponível o calendário de pagamentos do Bolsa Família para novembro.

Os repasses terão início em 17 de novembro e se estenderão até o dia 30 do mesmo mês. As datas de pagamento variam de acordo com o final do número NIS de cada beneficiário.

NIS com final 1 – 17/11/2023;

NIS com final 2 – 20/11/2023;

NIS com final 3 – 21/11/2023;

NIS com final 4 – 22/11/2023;

NIS com final 5 – 23/11/2023;

NIS com final 6 – 24/11/2023;

NIS com final 7 – 27/11/2023;

NIS com final 8 – 28/11/2023;

NIS com final 9 – 29/11/2023;

NIS com final 0 – 30/11/2023.

Auxilio Gás: vai ter em novembro?

O Auxílio Gás é pago bimestralmente, ou seja, a cada dois meses. Quem tem direito ao benefício recebe 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. Neste mês de outubro, o valor pago foi R$ 106,00. Em novembro, portanto, não haverá pagamento do Auxílio Gás.

E quem continua bloqueado?

O MDS divulgou o calendário operacional do Programa do Bolsa Família, com o cronograma de bloqueios e cancelamentos. Nele, constam as datas limites para que você faça sua atualização cadastral e evite ser bloqueado ou cancelado, e tenha suas pendências retiradas.

Segundo o calendário, se você fez a sua atualização depois do dia 15 de setembro, infelizmente você não vai entrar nessa folha de pagamento do mês de outubro, mas somente em novembro.

Você terá que aguardar a retirada das suas pendências, que acontecerá no dia 31 de outubro, data apontada pelo MDS para a extração do banco de dados Cadastro Único.

Mas, na outra situação, se você ainda não fez sua atualização cadastral, corra ao CRAS com seus documentos. Porém, provavelmente, você só voltará para a folha de pagamento do Bolsa família no mês de dezembro.