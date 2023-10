Governo vai aumentar bolsa em dinheiro para estudantes deste estado

O governo do estado do Rio Grande do Sul confirmou nesta semana que vai elevar o valor da bolsa mensal a estudantes. Hoje, este saldo é oferecido a estudantes do ensino médio, que fazem parte de famílias integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais (Cadúnico), que é gerido pelo governo federal.

Segundo informações do governo local, o investimento total no programa Todo Jovem na Escola será de R$ 731,6 milhões entre os anos de 2024 e 2026, um patamar notadamente maior do que aquele que é registrado atualmente. O governador Eduardo Leite (PSDB), falou sobre o aumento nesta semana.

“Neste ciclo de governo, serão aplicados quase R$ 774 milhões de reais a fim de formarmos jovens com inclusão produtiva e de viabilizar engajamento, aprendizado e oportunidades, tanto para o jovem individualmente como para o Estado coletivamente”, destacou Leite.

“Quanto mais jovens permanecerem em sala de aula, se qualificarem e forem incluídos profissionalmente, mais o Estado ganha econômica e socialmente”, completou o governador do Rio Grande do Sul.

Entendendo o aumento da bolsa

Segundo o governo local, o novo formato de bolsa para estudantes do ensino médio vai contar com mais três modalidades de prestação de auxílio. Além da atual bolsa de permanência, haverá também a concessão de um saldo para o material escolar, poupança aprovação e um prêmio por engajamento nas aulas.

A outra mudança é que os valores passarão a ser creditados em uma espécie de Cartão Cidadão, que vai ser emitido no nome do aluno, e não mais no cartão de um responsável familiar.

"Maior programa do país"



Por meio de nota, o governo do estado do Rio Grande do Sul disse que o projeto tem potencial para se transformar no maior programa contra a evasão escolar do país.

“O Todo Jovem na Escola busca a permanência dos alunos em sala de aula, garantindo auxílio financeiro aos estudantes da rede estadual. Com as alterações que serão realizadas, o programa pretende se tornar a maior iniciativa de combate à evasão e ao abandono escolar em todo o país”, diz o governo local.

“A partir de 2026, somando-se todos os benefícios recebidos ao longo dos três anos do Ensino Médio, o valor pago a cada estudante poderá chegar, em alguns casos, a R$ 9.850”, completa.

Quem pode receber a bolsa

De acordo com o governo do estado do Rio Grande do Sul, apenas os alunos regularmente matriculados no ensino médio podem receber a bolsa em questão. Além da matrícula ativa, o estudante também precisa ter uma conta atualizada no sistema do Cadúnico.

Dados da Secretaria de Educação local apontam que o Rio Grande do Sul conta atualmente com 269.108 alunos regulamente matriculados no ensino médio. Destes, cerca de 108 mil fazem parte de famílias do Cadúnico.

Evasão escolar no Rio Grande do Sul

O aumento dos recursos para o projeto não acontece à toa. Os números da evasão escolar no Rio Grande do Sul preocupam. Dados oficiais mais recentes apontam que 12,3% dos jovens gaúchos em idade escolar estão fora das escolas neste momento. Em um nível de comparação, a média nacional está em 7,5%.

Nível nacional

Se você não é um estudante do estado do Rio Grande do Sul, não deve receber os valores desta bolsa. De todo modo, é importante lembrar que o governo federal também tem interesse em criar uma bolsa para chamar de sua. Em caso de aprovação da ideia, alunos carentes de todo o país poderão ser atendidos com os valores.

Segundo informações de bastidores, o projeto nacional já está em fase final de conclusão. Nas últimas semanas, os ministros da educação, Camilo Santana, e da Casa Civil, Rui Costa, se encontraram algumas vezes para debater o tema. O texto deverá ser enviado ao Congresso Nacional em breve.