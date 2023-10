Gráfico de pagamento da Previdência Social: Quanto você está recebendo no pagamento de outubro?

Avocê está aguardando ansiosamente o cheque da Previdência Social de outubro? Quer saber quando chegará na sua conta? Você não está sozinho.

O Administração da Segurança Social desembolsa pagamentos em várias rodadas ao longo do mês, portanto, o momento do seu pagamento depende de vários fatores, incluindo sua data de nascimento.

Para 2023o valores federais máximos são como segue: US$ 914 para um indivíduo elegível, US$ 1.371 para um indivíduo elegível com um cônjuge elegível, e US$ 458 para uma pessoa essencial.

O cheque médio da Previdência Social em Agosto de 2023 situou-se em US$ 1.705,79 por mês, enquanto o benefício médio de aposentadoria era US$ 1.792,37 por mês.

Cronograma de pagamento de outubro: Quem receberá o pagamento esta semana?

A Administração da Segurança Social normalmente envia os pagamentos na segunda, terceira e quarta quartas-feiras de cada mês, dependendo da sua data de nascimento.

Aqui está um detalhamento do Cronograma de pagamento de outubro:

3 de outubro: Pagamentos da Segurança Social para indivíduos que recebem benefícios desde antes de maio de 1997.

11 de outubro: Se o seu aniversário ocorrer entre os dias 1º e 10 de cada mês, você receberá o pagamento na segunda quarta-feira de outubro.

18 de outubro: Indivíduos com aniversários entre os dias 11 e 20 receberão seus pagamentos na terceira quarta-feira.

25 de outubro: Os nascidos entre os dias 21 e 31 receberão o pagamento da Previdência Social na quarta quarta-feira.

Se você não receber seu pagamento na data programada, a Administração da Previdência Social recomenda aguardar mais três dias antes de entrar em contato com a agência.

Depois, você pode entrar em contato com o ASS em 1-800-772-1213, disponível mundanovocê passou Sexta-feira das 8h às 19h

Indivíduos surdos ou com deficiência auditiva podem usar o SSA Linha TTY em 1-800-325-0778.

Diferentes datas de pagamento para alguns beneficiários:

Se você começou a receber benefícios do Seguro Social antes Maio de 1997 ou se você receber ambos Seguro Social e Renda de segurança suplementar (SSI), seu cronograma de pagamento é diferente.

Pagamentos da Segurança Social são recebidos no terceiro dia de cada mês, enquanto os pagamentos de SSI são feitos no primeiro dia de cada mês.

Lembre-se de que as datas de pagamento podem mudar se o primeiro ou terceiro dia do mês cair em um fim de semana ou um feriado.

Compreendendo o Calendário de pagamentos da Segurança Social é crucial para os destinatários, pois o momento dos pagamentos pode variar.

Se o seu cheque não chegar conforme o esperado, siga as SSA diretrizes para esperar e entrar em contato.