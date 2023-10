A renomada agência de viagens CVC está oferecendo uma oportunidade incrível para talentos que desejam se juntar à sua equipe dinâmica. Recentemente, a CVC anunciou a abertura de 478 vagas em diversas posições, abrangendo uma ampla variedade de estados brasileiros.

GRANDE EMPRESA de viagens abre 478 vagas de emprego; saiba como se candidatar

Se você está em busca de uma carreira no setor de turismo e quer fazer parte de uma empresa líder no mercado,conheça as posições disponíveis, os requisitos necessários e o processo de inscrição.

Posições disponíveis

Conforme informações oficiais, a CVC está em busca de profissionais dedicados e interessados pelo setor de viagens. As posições em aberto incluem:

Agente de Viagens

Assistente de Marketing

Atendente de Vendas

Consultor(a) de Vendas

Vendedor(a)

Vendedor de Loja

Vagas abertas em diversos estados

Além disso, as oportunidades estão distribuídas por um amplo espectro de estados brasileiros, abrangendo:

Minas Gerais

São Paulo

Roraima

Rio Grande do Sul

Alagoas

Rio de Janeiro

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Amazonas

Paraná

Goiás

Espírito Santo

Santa Catarina

Pará

Distrito Federal

Paraíba

Ceará

Maranhão

Tocantins

Bahia

Sergipe

Mato Grosso



Diversidade e inclusão

Em suma, a CVC se compromete com a inclusão e a diversidade, reservando vagas para Pessoas com Deficiência. Além disso, a empresa valoriza a diversidade em seu quadro de funcionários, contratando mulheres, homens, pessoas pretas e pardas, pessoas LGBTQIAP+ e profissionais com mais de 50 anos.

Requisitos e qualificações

Para se candidatar a uma das vagas na CVC, é importante atender aos seguintes requisitos:

Experiência, dependendo da vaga desejada.

Ensino médio completo (maior de 18 anos) ou graduação (completa ou incompleta), preferencialmente em Turismo, Administração ou áreas relacionadas.

Habilidades de comunicação oral e escrita, além de empatia.

Familiaridade com redes sociais para atendimento ao cliente, inclusive via mensagens.

Disponibilidade para trabalhar em horário comercial, em lojas localizadas em shopping centers ou em ruas movimentadas.

Desejável conhecimento em finanças e matemática (incluindo Excel e porcentagem).

Conhecimentos gerais de geografia.

Vontade de participar de capacitações gratuitas para aprimorar seu conhecimento na área de turismo.

Benefícios e inscrições

A CVC oferece aos seus funcionários uma série de benefícios, que incluem:

Vale-transporte.

Cesta-básica.

Jornada de treinamento.

Salário fixo e um sistema de comissões vinculadas ao desempenho nas vendas.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do site oficial da CVC – Portal de Carreiras.

Processo seletivo da CVC

O processo seletivo da CVC envolve as seguintes etapas:

Acesse o site da CVC e preencha o formulário de inscrição com suas informações pessoais, educacionais e profissionais.

Destaque suas experiências

Nas seções específicas do formulário, realce suas vivências pertinentes à posição almejada. Demonstre como suas habilidades e vivências podem contribuir para o sucesso da CVC. Por conseguinte, após a submissão do formulário, fique atento às comunicações da equipe de recrutamento.

Acompanhar o andamento de sua candidatura é crucial. O processo de seleção pode incluir testes online, entrevistas virtuais e avaliações de competências específicas.

Próximas etapas

Caso sua candidatura avance, esteja pronto para participar de entrevistas, que podem ser conduzidas virtualmente ou presencialmente. Destaque por que você é a escolha certa para a posição. Assim sendo, após aceitar a oferta de emprego, prepare-se para uma transição suave e uma integração eficaz à equipe da CVC. Este é o começo de uma emocionante jornada profissional na empresa.

Certamente, se você está em busca de uma oportunidade de carreira no setor de turismo, as vagas abertas na CVC são uma excelente opção. Não perca a chance de fazer parte dessa equipe dinâmica e bem-sucedida. Acesse o site da CVC e inscreva-se agora para dar o primeiro passo em direção a uma carreira emocionante no mundo das viagens.