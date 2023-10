Grande notícia para os brasileiros que compram Gás de Cozinha

Após cinco semanas de alta, o preço do gás de cozinha voltou a cair no Brasil. O botijão de 13 quilos ficou 27 centavos mais barato, redução que nem deve ter sido sentida pelos brasileiros, mas a notícia ainda assim é positiva, já que a população torce pela queda dos valores do botijão, em vez do seu encarecimento.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio de revenda do botijão de 13 quilos passou de R$ 101,90 para R$ 101,63 no país. A propósito, a ANP divulga semanalmente as variações dos valores do botijão de gás nos estados e suas capitais, bem como nas regiões brasileiras.

Entre maio e agosto, o preço médio do gás caiu em quase todas as semanas, com exceção de poucos resultados. Inclusive, o valor do botijão de 13 quilos chegou a atingir na última semana de agosto o menor patamar em 22 meses. Por isso, mesmo com as recentes altas, o valor do gás de cozinha continua relativamente acessível no país.

Gás de cozinha segue próximo de R$ 100,00

Embora o botijão de gás de cozinha tenha ficado mais caro nas últimas semanas, o cenário continua favorável para a população. Em síntese, nas seis últimas semanas, o avanço acumulado foi de 94 centavos, variação considerada pequena para cinco semanas de alta.

Além disso, o valor médio nacional do botijão de 13 quilos continua próximo da marca de R$ 100,00. Esse valor foi alcançado graças às quedas registradas nos últimos meses, principalmente por causa de um reajuste histórico promovido pela Petrobras em meados de maio, que reduziu em 21,3% o preço do botijão de gás comercializado para as distribuidoras do país.

A companhia extinguiu a política de preço de paridade internacional (PPI), anunciando uma nova política para definir os preços dos combustíveis no país. Já no dia 1º de julho, a Petrobras reduziu novamente o preço do gás de cozinha vendido para as distribuidoras, dessa vez em 3,9%.

Também cabe salientar que o Governo Federal publicou uma Medida Provisória (MP) no início de janeiro, mantendo zeradas as alíquotas de diversos impostos sobre os combustíveis. Em síntese, a isenção do PIS/Cofins (impostos) sobre diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), o famoso gás de cozinha, vai seguir até 31 de dezembro, beneficiando a população.



Variação dos preços nas regiões brasileiras

Na semana passada, os preços do gás de cozinha caíram em quatro regiões brasileiras: Sudeste (61 centavos), Centro-Oeste (57 centavos), Norte (46 centavos) e Nordeste (8 centavos). A única exceção foi o Sul, onde o botijão ficou 60 centavos mais caro.

Com o acréscimo destas variações, o preço médio do botijão de gás de 13 quilos foi o seguinte nas regiões brasileiras:

Norte: R$ 112,95;

R$ 112,95; Centro-Oeste: R$ 104,79;

R$ 104,79; Sul: R$ 105,02;

R$ 105,02; Sudeste: R$ 99,55;

R$ 99,55; Nordeste: R$ 99,21.

Em resumo, o Nordeste apresentou o menor preço regional do país pela 13ª semana de 2023. Em todas as demais, o Sudeste comercializou o botijão de gás de 13 quilos mais barato do país.

A ANP também revelou que o gás de cozinha ficou mais barato em 14 das 27 Unidades da Federação (UF) na semana, com destaque para o Rio Grande do Norte (-R$ 3,15), Sergipe (-R$ 1,60) e Goiás (-R$ 1,53). Os demais avanços variaram entre cinco e 98 centavos.

Em contrapartida, as 13 UFs restantes registraram alta no preço do gás de cozinha, destacando-se Paraíba (R$ 1,55), Santa Catarina (R$ 1,42) e Mato Grosso do Sul (R$ 1,16). As quedas restantes oscilaram entre nove e 97 centavos.

Veja os estados com os menores valores do país

A saber, Pernambuco comercializou o gás de cozinha mais barato do país na semana passada. Após passar os primeiros meses de 2023 na liderança do ranking nacional, o Rio de Janeiro perdeu a posição para o estado nordestino em meados de maio.

Pernambuco teve o menor preço do país nas últimas 21 semanas, enquanto o Rio de Janeiro comercializou o gás mais barato do país nas 20 primeiras semanas do ano. A propósito, o preço médio do gás de cozinha no estado nordestino ficou 13,5% menor que a média nacional.

Veja abaixo os locais com os menores preços do botijão de 13 quilos no país na semana:

Pernambuco: R$ 87,94;

R$ 87,94; Rio de Janeiro: R$ 93,13;

R$ 93,13; Alagoas: R$ 93,53;

R$ 93,53; Distrito Federal: R$ 94,78;

R$ 94,78; Espírito Santo: R$ 95,48;

R$ 95,48; Piauí: R$ 98,55;

R$ 98,55; Paraná: R$ 99,36.

Em suma, estas sete UFs comercializaram o botijão de gás a preços iguais ou inferiores a R$ 100. Outros locais também tiveram valores bem próximos a essa marca: Ceará (R$ 100,07), Sergipe (R$ 100,28), Goiás (R$ 100,83), Maranhão (101,11), São Paulo (R$ 101,53), Paraíba (R$ 102,23) e Minas Gerais (R$ 102,31).

Botijão mais caro vem da região Norte

Por outro lado, o botijão mais caro do país foi o do Roraima (R$ 124,65). Inclusive, o estado nortista ocupou essa posição em todas as semanas de 2023. Em resumo, o valor do botijão de 13 quilos superou em 22,6% a média nacional, para tristeza dos consumidores do estado.

Confira abaixo os estados que tiveram os preços mais elevados do gás de cozinha na semana passada:

Roraima: R$ 124,65;

R$ 124,65; Rondônia: R$ 119,83;

R$ 119,83; Amazonas: R$ 118,83;

R$ 118,83; Tocantins: R$ 118,45;

R$ 118,45; Mato Grosso: R$ 117,91;

R$ 117,91; Santa Catarina: R$ 115,17;

R$ 115,17; Acre: R$ 114,09;

R$ 114,09; Amapá: R$ 112,87.