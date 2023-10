Grande Prêmio de F1 dos EUA: Quais foram os resultados da corrida do ano passado?

Dmotorista Max Verstappen buscará a terceira vitória consecutiva no Grande Prêmio dos Estados Unidos neste domingo, quando a prova acontece no Circuito das Américas, local onde dominou nos últimos dois anos e onde chega como favorito para subir novamente ao topo do pódio.

Foi em 23 de outubro de 2022 quando Verstappen conquistou a vitória no Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, um triunfo que não só o aproximou do título de pilotos, mas também garantiu o campeonato mundial de construtores para sua equipe, a Red Bull Racing. A vitória veio em um momento agridoce para o time, pois ocorreu um dia após a trágica notícia da morte de seu dono bilionário, Dietrich Mateschitz.

Max Verstappen foi o piloto que subiu ao topo do pódio, numa corrida onde foi acompanhado na cerimónia de entrega de prémios com Lewis hamiltonque terminou em segundo lugar, enquanto Carlos Leclerc ficou em terceiro, na décima nona rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022.

Quem ganhou o Circuito das Américas em 2022?

A vitória no Circuito das Américas foi um golpe fundamental na luta pelo campeonato de pilotos da temporada, e Verstappen mais uma vez demonstrou sua habilidade e determinação na pista. No entanto, a corrida foi cheia de reviravoltas inesperadas e emoção, com Lewis Hamilton liderando a maior parte dela, mas um erro nos boxes permitiu que Verstappen assumisse a liderança e garantisse a vitória.

A conquista do campeonato de construtores pela Red Bull Racing marcou o fim do domínio de oito anos da Mercedes na F1. Este sucesso foi uma homenagem ao legado de Dietrich Mateschitz, que era um apoiante apaixonado da equipa e contribuiu significativamente para o seu sucesso nas corridas.