Grande Prêmio do Catar: Quantas corridas de Fórmula 1 o Catar sediou?

Tele Circuito Internacional de Lusailsituado nos arredores de Doha, foi construído em pouco mais de um ano para se preparar para o primeiro evento de MotoGP do Qatar em 2004.

Este circuito de 5,4 quilômetros, projetado principalmente para corridas de motociclismo, possui um traçado de pista rápido e fluido com uma reta principal de um quilômetro, oferecendo amplas oportunidades de ultrapassagem na Curva 1.

Em 2021, o Catar fez história ao sediar seu primeiro Evento do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIAgarantindo um contrato de 10 anos para continuar hospedando corridas.

Quantas corridas de Fórmula 1 o Catar sediou?

A temporada de Fórmula 1 de 2021 compreendeu inicialmente 23 corridas, mas as restrições do COVID-19 forçaram o adiamento e eventual cancelamento da Grande Prêmio da Austrália, criando uma vaga no calendário. Em resposta, o Grande Prêmio do Catar foi apresentado como seu substituto em outubro de 2021.

Em 21 de novembro de 2021, ocorreu o primeiro Grande Prêmio do Catar, com Lewis hamilton conquistando a vitória e Max Verstappen completando o pódio junto com Fernando Alonso.

A temporada de 2022 viu um hiato de um ano para o Grande Prêmio do Catar devido à encenação do Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar, realizado entre novembro e dezembro.

No entanto, o evento voltou em 2023 com um contrato de 10 anos. Inicialmente, houve discussões sobre um novo circuito construído especificamente para a corrida de 2023, mas, no final das contas, foi tomada a decisão de manter a corrida no Circuito Internacional de Lusail.

“Havia uma forte vontade do Qatar de ajudar a F1 e, no decorrer deste processo, a visão para uma parceria mais longa foi discutida e acordada por 10 anos”, dizia um comunicado da Fórmula 1.

“A passagem do gesto de ajudar a F1 em 2021 para uma estratégia de longo prazo foi curta e simples e a visão da F1 de ser a vitrine do Catar após a Copa do Mundo FIFA em 2022 foi a força motriz por trás deste acordo de longo prazo.

“Como parte do acordo de longo prazo, as discussões continuarão sobre o local do Grande Prémio de 2023, com mais detalhes a serem fornecidos posteriormente.”