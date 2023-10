Grant Dawson: Conor McGregor ‘passando por uma crise de meia-idade agora’, mas ‘de jeito nenhum’ Michael Chandler luta com caras como eu

Grant Dawson espera que sua primeira luta principal do UFC leve a lutas ainda maiores e melhores oportunidades, mas ele também é realista sobre onde ele se encaixa na hierarquia da divisão dos leves.

Atualmente em uma sequência de 12 lutas sem perder, com oito vitórias no octógono, Dawson aproveitou a chance para ser a atração principal do UFC Vegas 80 contra Bobby Green. Outra vitória deve impulsioná-lo no ranking dos leves e deixá-lo um passo mais perto da disputa pelo título, embora haja certas lutas que ele sabe que não estarão disponíveis.

Dois dos nomes mais notáveis ​​dessa lista são o ex-campeão de duas divisões Conor McGregor e Michael Chandler, que deveriam se enfrentar após treinarem um contra o outro na nova temporada do O lutador final 31. Apesar da incerteza em torno do confronto, Dawson não espera que Chandler ultrapasse McGregor e convoque lutas contra outros pesos leves do topo do ranking – pelo menos não no que diz respeito a ele.

“Tem caras no ranking dos leves que eu nem considero estar no ranking dos leves”, disse Dawson em entrevista ao MMA Fighting. “Porque não há chance de eu lutar contra eles. Por exemplo, se Conor e Chandler brigarem entre si – o que ainda não acho que vá acontecer – mas se acontecer, e Conor nocautear Michael Chandler, e eles o colocarem [ranked] no 5º lugar, não o considero o 5º. Porque nunca vão colocar Grant Dawson contra Conor McGregor.

“Realmente não faz sentido ele ser classificado. Também não acho que Michael Chandler esteja nesse barco. Não acho que Michael Chandler esteja na posição de lutar contra alguém que não seja um grande atrativo.

“Eu sou realista. Entendo. Eu não sou um grande atrativo. Eu sou um novato. Eu ainda não provei meu valor. Não há como Michael Chandler lutar contra um cara como eu.”

Para ser claro, Dawson sabe que Chandler nunca desistiria de um desafio, especialmente considerando a série de talentos assassinos que ele enfrentou desde que assinou com o UFC. Mas o lutador do American Top Team de 29 anos reconhece que Chandler carrega um nível de poder estelar que ele ainda não alcançou para tornar esse confronto interessante o suficiente para o UFC exigir.

“Isso não quer dizer que ele tenha medo de mim ou que não queira lutar comigo ou que pense que não pode me vencer”, disse Dawson sobre Chandler. “Simplesmente não faz sentido para ele quando ele poderia estar lutando contra grandes nomes, ganhando todo esse dinheiro e atraindo todos esses olhos, em vez de lutar contra alguém que é muito, muito bom, muito jovem e não tem nome.”

O mesmo vale para McGregor, embora Dawson tenha motivos diferentes para acreditar que essa luta nunca aconteceria.

Passados ​​mais de dois anos desde a última luta de McGregor e nenhum sinal de que ele está voltando ao programa antidoping do UFC, necessário para que ele possa competir novamente, Dawson acredita que já podemos ter visto o último de “The Notorious”.

“Não acho que ele vai voltar”, disse Dawson. “Eu não acho que ele esteja lutando. Acho que ele está passando por uma crise de meia-idade agora. Acho que ele está viciado em um monte de drogas de rua. Estamos indo fundo aqui, mas o que faz as pessoas felizes não é perseguir a felicidade, é perseguir um propósito. Conor costumava ter um propósito, e acredito que Conor não tem mais um propósito, e é por isso que a vida dele está indo uma merda.

“Ele simplesmente não sabe o que quer fazer. Ele não precisa fazer nada. Ele não precisa fazer nada. Ele está nesse ponto em que não sabe qual é o seu propósito na vida e acho que ele está tão confuso. ‘Ah, vou lutar boxe, ah, vou lutar com os nós dos dedos nus, ah, vou lutar com Michael Chandler, ah, vou lutar O ultimo lutador.’ É apenas oscilar entre o que ele quer fazer. Estou aposentado de novo, agora não estou aposentado de novo. Só acho que ele precisa encontrar algum propósito fora do MMA se realmente quiser ser feliz.”

McGregor insiste que vai voltar a lutar novamente e, na quinta-feira, ele provocou seu retorno dizendo aos fãs que “enviou minhas coisas” ao czar antidoping do UFC, Jeff Novitzky, insinuando que retornaria ao grupo de testes de drogas da promoção dirigido por a Agência Antidopagem dos EUA.

No geral, Dawson sente que McGregor já conquistou tanto em sua carreira que realmente não precisa voltar. Mas ele também notou a dificuldade de seguir em frente.

“Quando você dedica sua vida a algo e agora acabou, e sejamos honestos, ele conseguiu tudo o que queria”, disse Dawson. “O que mais está lá?

“Quando você dedica toda a sua vida a algo, e eu acho que quando a família, a religião e essas coisas não são tão importantes para você, acho que uma vez que você tenha sucesso ou não com seus objetivos, é quando isso se torna realmente difícil ajustar-se à vida civil.”