Grant Dawson simpatiza com Aljamain Sterling e Merab Dvalishvili: ‘Há caras com quem me recuso absolutamente a lutar’

Grant Dawson simpatiza com Aljamain Sterling e Merab Dvalishvili.

Ultimamente, o ex-campeão peso galo e seu companheiro têm enfrentado críticas – principalmente do CEO do UFC, Dana White – porque, como amigos de longa data, eles se recusam a lutar entre si.

Embora Dawson não tenha lidado com o mesmo tipo de pressão, ele reconhece que uma situação semelhante pode acontecer em breve, com cinco lutadores de sua academia American Top Team ocupando atualmente posições no top 15 do ranking do UFC.

Estar cercado pelos melhores lutadores do mundo parece um bom problema, mas Dawson entende os conflitos potenciais que podem surgir.

“Temos provavelmente a melhor academia do mundo, principalmente para o peso leve”, disse Dawson ao MMA Fighting. “Temos cinco caras que estão entre os 15 primeiros só no peso leve.

“Um dos meus amigos disse que você não pode ter tudo. Se você é bom no controle, provavelmente não é bom na trocação. Se você é ótimo na trocação, provavelmente não é bom no controle. Então você não pode ter tudo, então você quer estar em uma academia onde os melhores caras do mundo vão te pressionar todos os dias. O problema é que você pode ter que lutar contra alguns deles algum dia.”

Dustin Poirier, Mateusz Gamrot, Arman Tsarukyan e Renato Moicano treinam ao lado de Dawson diariamente na academia da Flórida. Dawson só tem elogios para eles e continuará torcendo para que seus companheiros tenham sucesso, mesmo que isso aconteça às suas custas.

“Eu queria que Dustin vencesse [his fight with Justin Gaethje], e eu queria que Dustin tivesse outra chance pelo título”, disse Dawson. “Acho que Michael Chandler diz isso: há riqueza suficiente para todos. Não espero que Gamrot perca – por que esperaria que ele perdesse? Isso não me ajuda em nada. Isso não me beneficia. Isso não o beneficia.

“O mesmo com Arman. Eu e Arman não ficamos sentados no meu quarto planejando sua queda. Espero que ele vença. Espero que ele consiga uma chance pelo título! Se ele ganhar o cinturão, a ATT ganha outro cinturão! Ótimo! Bom para ele. Se ele não ganhar o cinturão, ele sai e eu entro.”

Dawson, que enfrenta Bobby Green no sábado na luta principal do UFC Vegas 80, citou Poirier e Moicano como dois companheiros em particular que estão completamente fora dos limites. Não há cinturão ou contracheque que o faça aceitar qualquer uma dessas lutas.

Ele também não está exatamente ansioso para lutar contra Gamrot ou Tsarukyan, mas também não acredita que isso será um problema para eles. Existem muitos lutadores disponíveis no peso leve, e Dawson prefere focar nessas lutas em vez de considerar um confronto potencial com um companheiro de equipe ou parceiro de treino.

“Há caras com quem vou lutar no American Top Team nas circunstâncias certas, com a quantia certa de dinheiro, com a recompensa certa, como cinturões em jogo, coisas assim”, disse Dawson. “Então tem caras com quem eu não vou lutar. Minha amizade e a amizade deles significam muito para mim para arriscar isso por um bando de caras nos ver espancando.

“Tem caras com quem vou lutar. Há caras com quem não vou lutar e, no momento, você só precisa navegar por isso.”

Dawson testemunhou muitos companheiros de equipe e amigos se evitando no UFC e espera nunca ter que fazer essa escolha. Embora algumas dessas situações tenham destruído equipes no passado – basta olhar para Jon Jones x Rashad Evans – Dawson não sente necessidade de enfrentar brigas contra seus amigos, porque simplesmente não é um problema que o atormenta.

Por enquanto, de qualquer maneira.

“Todo mundo está falando merda sobre Aljamain Sterling e Merab Dvalishvili, mas acho que eles estão fazendo a coisa certa”, disse Dawson. “Acho que esses caras treinam juntos há muito tempo e acho que esses dois caras são os melhores da categoria no momento, por causa um do outro. Então, por que você iria querer desistir disso?

“Ninguém nunca disse a Khabib [Nurmagomedov] e o Islã [Makhachev] que eles tiveram que lutar entre si. Sinto que este é um problema com o qual apenas o American Top Team tem que lidar. Dan Hooker e Alex Volkanovski nunca precisam se preocupar em brigar entre si. Dan Hooker e Brad Riddell nunca tiveram que se preocupar em brigar entre si.

“A única academia que eles falam sobre isso é a American Top Team, e isso porque temos tantos caras bons no topo que é difícil para nós não ter que lutar entre si. Tudo vai cair onde quiser. Há caras que me recuso absolutamente a lutar, e isso é tudo o que realmente precisa ser dito sobre isso.”