Gregg Popovich enviado de brincadeira Victor Wembanyama uma mensagem durante um jogo de pré-temporada contra o Miami Heat, como o incentivo de São Antônio o técnico se recusou a falar mal de seu desempenho.

Apesar de Esporas venceu por 120-104, Popovich fez questão de mandar uma mensagem para o centro do time texano. O técnico de 74 anos, que arremessou cestas na faculdade, é conhecido por seus comentários engraçados durante as entrevistas no meio do jogo e as últimas não decepcionaram.

Quando perguntado onde O animal‘déficit como jogador é da TNT Sports’ Stephanie pronta, Popovich disse: “Não quero falar mal de um dos meus jogadores.”

O treinador manteve-se afiado e no topo de sua inteligência, 27 anos depois de ingressar no Esporas em 1996, onde conquistou cinco campeonatos da NBA pela Santo Antônio e uma medalha de ouro olímpica para Equipe EUA.

Wembanyama brilha na competição Heat

Aos 19 anos, Wembanya tem uma carreira potencialmente longa e frutífera pela frente e, em preparação para a próxima temporada, ele fez uma partida promissora contra o vice-campeão da NBA em 2022.

Ele marcou 23 pontos, quatro rebotes e quatro assistências no lado ofensivo na competição realizada na AT&T Arena.

Ele registrou três bloqueios para melhorar o desempenho defensivo de seu time.

A primeira escolha geral no draft de 2023 ainda encontrou tempo para se exibir, realizando um poster slam e um alley-oop slam em ambas as metades.

O jovem francês é considerado um dos talentos mais emocionantes da história da NBA, com potencial para se tornar uma estrela no nível de Michael Jordan ou Lebron James e Popovich é um bom treinador para ser gerenciado, com o três vezes técnico do ano guiando David Robinson e Tim Duncan para se tornarem jogadores icônicos.