Greta Gerwig diz que seu próximo projeto já está lhe causando pesadelos

A roteirista e diretora fez uma aparição no domingo no Festival de Cinema de Londres – onde subiu ao palco para uma entrevista com o criador de “Succession”. Jesse Armstrong … que lhe fez um monte de perguntas, incluindo o que ela tinha acontecido.

Gerwig não entrou em detalhes sobre exatamente no que ela estava trabalhando… mas confirmou que já está no processo de escrita de outro longa, sobre o qual está apreensiva.

O que podemos supor é que “Barbie 2” não é o que ela está falando. Ainda não houve nenhuma palavra sobre uma sequência com sinal verde – apesar do sucesso do OG – qualquer indício disso já teria vazado se já estivesse acontecendo. Então, novamente, a greve do WGA acabou de terminar – então… 🤷🏽‍♂️