Tele Patriotas da Nova Inglaterra se encontram em uma encruzilhada, com a necessidade urgente de uma mudança significativa em sua escalação de zagueiros. As atuações recentes mostraram urgência, com torcedores e especialistas examinando o jogo recente do time.

Rob Gronkowskio ex-tight end de destaque para o Patriotas, não mediu palavras durante sua aparição em “Up & Adams”. Abordando o Patriotas‘lutas, Gronkowski expressou sua recomendação, sugerindo que eles olhassem para o Malik Willis, do Tennessee Titans. Ele comentou,

Se você quiser colocar alguma pressão no Mac [Jones], se você quiser mudar um pouco as coisas, eles deveriam trocar por um quarterback. Não estou falando de um quarterback veterano, estou falando de um quarterback que pode ser o futuro deles, como Malik Willis. Rob Gronkowski

Gronkowski o conselho vem de sua compreensão do treinador Bill Belichick preferências. “Traga-o para dentro. O técnico Belichick adora velocidade. Ele adora um quarterback que também consegue correr a bola. Ele nunca teve isso antes, mas sempre me lembro que quando ele enfrentava um adversário como esse, ele os animava.”

A verdadeira questão é: os Titãs estariam abertos a uma negociação envolvendo Willis? Enquanto Titãs do Tennessee treinador principal Mike Vrabel tinha sentimentos confusos sobre o desempenho de Willis no ano passado, a conversa em torno do quarterback titular Ryan Tannehill forma inconsistente sugere que Willis poderá em breve assumir o papel inicial dos Titãs.

Willis não teve um ótimo ano de estreia

Malik Willis ainda não teve todas as chances com os Titãs

No entanto, Willisuma escolha de terceira rodada no Draft de 2022 da NFL de Liberdade, teve um ano modesto de estreia. Em suas três partidas, ele postou estatísticas desanimadoras, com apenas 31 passes completos em 61 tentativas, resultando em 276 jardas e acumulando três interceptações. Pelo lado positivo, sua versatilidade ficou evidente com 27 corridas para 123 jardas e um touchdown.

Em Nova Inglaterra, o próximo jogo contra o Invasores de Las Vegas amplifica os holofotes sobre o dilema do quarterback. Mac Jones’ A recente recessão intensificou os apelos a uma nova estratégia. Do jeito que as coisas estão, o Patriotas‘opções alternativas parecem pouco inspiradoras. Bailey Zappe é o backup principal, enquanto o veterano de cinco anos Will Grier, recentemente adquirido do Cincinnati Bengals’ esquadrão de treino, é outra escolha potencial.

Perdas recentes para o Dallas Cowboys e New Orleans Saints, onde o Patriotas foram superados por um impressionante 72-3, são sinais de pânico. De forma alarmante, a equipe detém o recorde de 34 rebatidas consecutivas sem touchdown ofensivo e 24 rebatidas sem marcar ponto.

As apostas são altas para o próximo jogo. Deveria o Patriotas não conseguir vencer, as mudanças podem ser iminentes.