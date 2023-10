Grupo Comolatti OFERECE EMPREGOS em TODAS as regiões

O Grupo Comolatti, que controla algumas das mais importantes empresas do Brasil, destacando-se pela estrutura eficiente e inteligente com que gerencia seus negócios, está contratando novas pessoas. Dito isso, antes de falar mais sobre o grupo que é reconhecido pela seriedade e compromisso, veja quais são o postos abertos:

Auxiliar de Garantia – (AUTOPEÇAS) – Araguaína – TO – Efetivo;

Auxiliar de Estoque – Vila Velha – ES – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Estoque – Uberlândia – MG – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Aprendiz – São José do Rio Preto – SP – Administração Geral;

Auxiliar de Estoque – BH – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Vendedor (a) Interno de Motopeças – Manaus – AM – Venda Interna;

Vendedor (a) de Acessórios Automotivos – Fortaleza – CE – Venda Interna;

Mecânico (a) de Veículos B (Diesel) – São Paulo – SP – Mecânica de Automóveis;

Vendedor (a) Interno – Campinas – SP – Venda Interna;

Vendedor Interno – Salvador – BA – Venda Interna;

Steward – Auxiliar de Pia – São Paulo – SP – Cozinha.

Mais sobre o Grupo Comolatti

Sobre o Grupo Comolatti, é interessante frisar que, entre os setores em que atua, é referência nacional no aftermarket da indústria automotiva brasileira, realizando a distribuição de peças de reposição para veículos leves e pesados, motopeças e acessórios, por meio das empresas DASA – Distribuidora Automotiva S.A. (com as marcas Sama, Laguna e Matrix), Pellegrino e Car Central (com as marcas Roles e RPR).

O Grupo também realiza operações no setor de Venda e Manutenção de Veículos pesados, com as Concessionárias Tietê e Cofipe (a maior da marca Iveco no Brasil). No mercado independente de reposição de autopeças, integrando fabricantes, distribuidores, lojas de autopeças, retíficas e oficinas, se destaca com a Rede associativista PitStop – membro do GROUPAUTO internacional.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas do Grupo Comolatti já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanhar o NC semanalmente!



