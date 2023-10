Grupo Cortel OFERECE EMPREGOS na região SUL

O Grupo Cortel, empresa que conta com empreendimentos nos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas, gerindo e construindo oito cemitérios, quatro crematórios, funerária com atendimento diferenciado e plano funeral, está contratando pessoas.

Isto é, se você está em busca de uma recolocação no mercado e quer mudar de ares, verifique a lista de oportunidades abertas na companhia:

Florista – Porto Alegre – RS – Jardinagem;

Analista de Departamento Pessoal – Porto Alegre – RS – Departamento Pessoal;

Jovem Aprendiz Administrativo – Pelotas – RS – Administração Geral;

Analista de Departamento Pessoal II – Porto Alegre – RS – Departamento Pessoal;

Jovem Aprendiz Administrativo – Canoas – RS – Administração Geral;

Vendedor (a) Interno – Cachoeirinha – RS – Venda Interna;

Vendedor (a) Interno – Porto Alegre – RS – Venda Interna;

Agente Comercial – Inside Sales – Porto Alegre – RS – Venda Interna;

Auxiliar de Jardinagem – Cachoeirinha – RS – Jardinagem;

Oficial de Manutenção – São Leopoldo – RS – Manutenção em Geral;

Vendedor (a) Interno – São Leopoldo – RS – Venda Interna.

Mais sobre o Grupo Cortel

Sobre o Grupo Cortel, é importantíssimo ressaltar que a rede está há 60 anos se dedicando a cuidar das pessoas e preservar suas histórias, valorizando as mudanças e conectando o passado, presente e futuro.

Por meio de um portfólio amplo, diversificado e complementar de produtos, atende uma grande variedade de necessidades dos clientes. Com 17 cemitérios, localizados próximos a centros urbanos desenvolvidos do Brasil, possui serviços e produtos que abrangem diversas categorias, desde opções mais básicas até os produtos premium.

O Grupo Cortel segue expandindo empreendimentos com estruturas de alto padrão em meio à natureza e ampliando o acolhimento de excelência com uma equipe especializada em proporcionar serenidade e conforto espiritual.

Como se candidatar em uma das vagas?



Como a lista de vagas do Grupo Cortel está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

