Grupo Cotta OFERECE EMPREGOS no Sudeste; SAIBA MAIS!

O Grupo Cotta, empresa que tem como objetivo transformar sorrisos e acredita que essa é a chave para uma vida melhor, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Isto é, caso você queira trabalhar em Minas Gerais ou no Espírito Santo, consulte a lista abaixo:

Auxiliar Administrativo CRC – Santa Luzia – MG – Efetivo;

Auxiliar ADM – CRC – Ipatinga – MG – Efetivo;

Auxiliar de Laboratório – PRÓTESE DIGITAL – Ipatinga – MG – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Ipatinga – MG – Efetivo;

Estoquista – Ipatinga – MG – Efetivo;

Banco de Talentos – Contagem – MG – Banco de talentos;

Recepcionista Clínica Radiológica – Coronel Fabriciano – MG – Efetivo;

Recepcionista Clínica Radiológica – Cariacica – ES – Efetivo;

Representante Comercial – Ipatinga – MG – Efetivo;

Representante Comercial – Vila Velha – ES – Efetivo;

Técnico (a) em Saúde Bucal – Clínica em Santa Luzia – Santa Luzia – MG – Efetivo;

Vendedor (a) – Serra – ES – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Cotta

Sobre o Grupo Cotta, vale frisar que o conglomerado é formado por 6 empresas complementares do ramo odontológico. Está presente em todas áreas de atuação no tratamento dentário. Desde clinicas, radiologias, até produtos odontológicos. Além de contar com laboratório próprio onde suas peças são fabricadas.

As empresas do Grupo Cotta contam com equipamentos de última geração, os mais modernos do mercado, usa a tecnologia a favor dos seus clientes, para um tratamento melhor, mais confortável e mais preciso, proporcionando assim um sorriso perfeito. Não à toa, são 20 anos transformando sorrisos.

Como efetuar a candidatura?

Agora que a lista de vagas do Grupo Cotta já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

