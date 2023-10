Grupo de beneficiários recebe neste SÁBADO (21)

O final de semana chegou com uma grande noticia para os beneficiários do Bolsa Família. O calendário de pagamento do programa indica que os repasses acontecem apenas em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira. Contudo, um grupo de beneficiários teve o pagamento antecipado para este sábado (21).

Isso mesmo, milhares de segurados já podem acessar o valor do benefício hoje. Em suma, o Governo Federal antecipou o pagamento do Bolsa Família a um grupo específico de segurados para que eles não precisem esperar até a próxima segunda-feira (23) para receberem o auxílio.

A saber, o calendário de pagamento do Bolsa Família possui um padrão, e os pagamentos acontecem nos 10 últimos dias úteis do mês. No entanto, a Caixa Econômica Federal, responsável por repassar os valores aos beneficiários do programa, liberou a parcela de outubro neste sábado para um grupo de segurados.

Veja quem pode acessar o Bolsa Família hoje (21)

Neste mês de outubro, o governo federal confirmou a antecipação do pagamento do Bolsa Família a dois grupos de beneficiários. Os sortudos, que poderão acessar o valor antes da data definida, são os inscritos com o NIS de final 4 e 9.

Em resumo, o governo vem adotando a prática de antecipar os pagamentos definidos para as segundas-feiras. Assim, os beneficiários recebem o valor da parcela no sábado anterior à data, ou seja, dois dias antes do previsto no calendário oficial do Bolsa Família.

O principal objetivo do governo é liberar o repasse no final de semana, para que os segurados não tenham que esperar a chegada da segunda-feira para poderem acessar o valor. Então, caso você faça parte de um destes dois grupos de segurados, pode comemorar, que o Bolsa Família de agosto vai sair antes do programado.

Neste sábado (21), os beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) de final 4 já podem acessar o repasse deste mês.



Calendário do Bolsa Família de outubro

O Governo Federal já divulgou as datas de pagamento do Bolsa Família em outubro. Na prática, os repasses possuem um padrão e acontecem nos dez últimos dias úteis de cada mês, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Dessa forma, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família de outubro de 2023:

Data do pagamento Final do NIS 18 de outubro (quarta-feira) 1 19 de outubro (quinta-feira) 2 20 de outubro (sexta-feira) 3 23 de outubro (segunda-feira) 4 24 de outubro (terça-feira) 5 25 de outubro (quarta-feira) 6 26 de outubro (quinta-feira) 7 27 de outubro (sexta-feira) 8 30 de outubro (segunda-feira) 9 31 de outubro (terça-feira) 0

Veja como acessar o benefício pelo Caixa Tem

Os usuários podem acessar os valores do Bolsa Família através do aplicativo Caixa Tem. A pessoa deve baixar o app na loja do smartphone e fazer o login, informando o CPF e a senha de cadastro. Dessa maneira, poderá utilizar os serviços oferecidos, conferindo o extrato do benefício, realizando transações via PIX ou até mesmo pagamento de contas.

Entretanto, caso seja o primeiro acesso, a pessoa deve seguir o passo a passo abaixo:

Abra o aplicativo Caixa Tem;

Clique em “Cadastre-se e abra sua conta”;

Clique em “Continuar” para criar o perfil de acesso;

Informe CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail;

Em seguida, crie uma senha.

Após seguir esses passos, a pessoa deverá confirmar que tem acesso ao e-mail ou ao celular informado, clicando em uma mensagem de confirmação enviada pelo aplicativo para um dos dois. Após isso, poderá utilizar os serviços do Caixa Tem.

Caso os beneficiários queiram sacar o dinheiro, deverão ir a alguma agência bancária da Caixa Econômica para realizar a operação. Em suma, basta usar o cartão de débito da conta ou o cartão social. Os saques podem ser feitos em Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, terminais de autoatendimento e Agências da CAIXA.

Cuidado para não ter o benefício bloqueado

Todos os meses, o governo federal passa um “pente fino” nos cadastros do Bolsa Família. Em síntese, o principal objetivo desta ação é retirar da folha de pagamento do benefício aqueles usuários que já não cumprem os requisitos estabelecidos pelo programa social.

Nem todas as famílias recebem a mesma mensagem em relação à interrupção dos repasses do Bolsa Família, pois os fatores que levam a isso podem variar.

Por exemplo, as famílias podem solucionar o bloqueio através de uma visita ao centro de atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) ou ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para esclarecer a situação. Isso pode acontecer com uma simples atualização dos dados.

Por sua vez, a suspensão ocorre quando as famílias não estão cumprindo os requisitos secundários definidos pelo Bolsa Família, como atualizar dados de vacinação e de frequência escolar. Caso alguma informação esteja desatualizada, o benefício poderá ser suspenso.

Já o cancelamento ocorre quando o beneficiário deixa de atender a condicionalidade da renda. Nesse caso, as famílias que passam a ter uma renda maior que a estabelecida para receber o Bolsa Família terão que fazer um recadastramento completo. Esse processo pode demorar, pois há uma fila de espera para este grupo de beneficiários.