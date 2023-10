Grupo de turistas do Rio Grande do Norte conhece o Destino Penedo

O Destino Penedo recebeu, recentemente, a visita de mais de 50 turistas vindos de Natal, capital do Rio Grande do Norte. O grupo veio através do programa Turismo Social, que é uma iniciativa do Serviço Social do Comércio (SESC).

Os turistas participaram de um city tour guiado por Fabrícia Barreto, guia de turismo e idealizadora do projeto Pé na Rua. Eles conheceram a Fundação Casa do Penedo, a Igreja Nossa Senhora da Corrente, saborearam a gastronomia local e passearam pelo Rio São Francisco, indo até a cidade sergipana de Santana do São Francisco, mais conhecido como Carrapicho e por seu artesanato em cerãmica.

Um dos compromissos do programa Turismo Social, em seus passeios e viagens, é evidenciar a cultura, a vivência, o meio ambiente e a história, requisitos que o Destino Penedo cumpre.

O feedback foi tão positivo entre os turistas sobre a experiência em Penedo que o SESC já estuda incluir o município no cardápio de opções de destinos do Receptivo Guaxuma, a partir do ano que vem.

“Sempre frequentei Penedo, gosto muito de trabalhar aqui, por ser uma cidade tombada e rica em história e cultura. O grupo amou conhecer, o feedback foi muito positivo. Penedo me encanta, é por isso que eu sempre trabalho com esse destino”, disse Fabrícia Barreto, guia de turismo.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social midia Seturec Penedo