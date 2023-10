Grupo Efiteg ABRE VAGAS em QUATRO CIDADES

O Grupo Efiteg, empresa especializada em segurança e serviços que vem crescendo a cada dia por oferecer um serviço de alto padrão de qualidade, está com ótimas oportunidades em aberto no momento. Dessa forma, antes de falar com mais ênfase, consulte quais são os cargos disponíveis:

Auxiliar Operacional Administrativo – Barueri – SP – Administração Geral;

Controlador (a) de Acesso – Itu – SP – Portaria Industrial, Comercial;

Auxiliar de Limpeza – Barueri – SP – Limpeza;

Líder de Limpeza – Jundiaí – SP – Limpeza;

Vigilante Condutor de Moto – Barueri – SP – Vigilância;

Auxiliar de Serviços Gerais – Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Controlador (a) de Acesso – São Paulo – SP – Comercial, Residencial;

Operador (a) de Monitoramento – Barueri – SP – Rastreamento, Monitoramento;

Vigilante Patrimonial – Pirapora do Bom Jesus – SP – Vigilância.

Mais sobre o Grupo Efiteg

Dando mais detalhes sobre o Grupo Efiteg, podemos frisar que sua história se iniciou em 2010 no mercado de segurança privada, objetivando fazer a diferença com eficiência e inteligência, a fim de superar todas as expectativas dos nossos clientes e parceiros, entregando sempre a Melhor Pronta Resposta.

O Grupo Efiteg conquistou dois selos importantes para a segurança e qualidade de seus serviços. O primeiro selo é o “Selo Segurança Sem Preconceito”, certificação que combate qualquer forma de preconceito e discriminação, colaborando para uma mudança estrutural na sociedade brasileira.

Em resumo, ambos os selos garantem que o Grupo Efiteg mantém altos padrões de segurança, combate ao preconceito e discriminação, além de garantir o devido treinamento de seus vigilantes e cumprimento de obrigações trabalhistas.

Como enviar o currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos do Grupo Efiteg e suas respectivas localidades, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



