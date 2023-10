Grupo Green Card está EM BUSCA de funcionários; Salários acima de R$ 2 MIL!

O Grupo Green Card, empresa especializada em soluções em benefícios, cujo propósito é proporcionar qualidade de vida e bem-estar para empresas e pessoas, está com ótimas possibilidades de emprego no mercado. Dessa maneira, saiba quais são os postos de trabalho disponíveis:

Analista de Marketing – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Pré-Vendas – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assessor de Negócios (vendedor) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente Administrativo Comercial – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente Financeiro – exclusiva PCD – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Atendimento – central (PCD) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Faturamento – Financeiro – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – Porto Alegre – RS – Banco de talentos;

Supervisor (a) de Vendas – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Supervisor (a) Interno (credenciamento) – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Vendedor (a) Externo – (Credenciador) – São José – RS – Efetivo;

Vendedor (a) Externo – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Vendedor (a) Externo (Super conta) – Porto Alegre – RS – Efetivo.

Falando mais sobre o Grupo Green Card, é bom frisar que a empresa nasceu para ajudar pessoas e empresas, construindo soluções customizadas para atender as necessidades dos clientes, usuários e conveniados, entregando a melhor experiência de consumo.

Atua em todo Brasil, com um time de mais de 100 pessoas. Além disso, presta serviços que combinam soluções para a jornada do colaborador e benefícios que levam qualidade de vida para o dia a dia das pessoas.

Por fim, oferece atendimento personalizado, rápido e eficaz aos mais de 6 mil clientes, somando mais de 500 mil trabalhadores.

Para se inscrever em uma das vagas, você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página oficial do 123empregos. No site, além de consultar todos os detalhes (requisitos, horário de trabalho, etc..), você confere os prazos.



