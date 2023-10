Grupo MAG abre CARGOS EM TODO O PAÍS; Saiba mais!

O Grupo MAG, que há mais de 188 anos tem como propósito prover soluções financeiras individuais nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, está com ótimos cargos disponíveis no mercado. Sendo assim, antes mesmo de falar com mais ênfase, consulte a lista de opções:

Assistente Comercial – Fortaleza – CE – Efetivo;

Assistente Comercial – PCD – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente Comercial – Recife – PE – Efetivo;

Agente Comercial (Atuação Presencial) – Efetivo;

Gerente Comercial – Blumenau – SC – Efetivo;

Gerente Comercial – Brasília – DF – Efetivo;

Gerente Comercial – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Gerente Comercial – Maceió – AL – Efetivo;

Gerente Comercial – Uberlândia – MG – Efetivo;

Gerente de Contas – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Gerente de Contas – São Paulo – SP – Efetivo;

Agente Comercial – Belém – PA – Efetivo;

Vendas – Agente Comercial – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Vendas – Agente Comercial – Blumenau – SC – Efetivo;

Vendas – Agente Comercial – Cuiabá – MT- Efetivo;

Agente Comercial – Manaus – AM – Efetivo.

Mais sobre o Grupo MAG

Sobre o Grupo MAG, é importantíssimo relatar que a companhia conta com a dedicação de mais de 1.500 colaboradores em todo o país, que vestem a camisa e fazem o Grupo MAG ser uma das melhores companhias para trabalhar no Brasil, e a segunda melhor para se trabalhar no Rio de Janeiro.

Inovação e tecnologia fazem parte do seu DNA, que, juntamente com um propósito bem definido permitem que sejamos uma das três companhias mais longevas do país. Por fim, valoriza a diversidade e inclusão na companhia e contamos o Plural, programa estruturado para fomentar essa pauta.

Como enviar o portfólio?

Agora que você já pôde ver a lista de cargos, é só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Não fique aí parado (a) e fique sabendo das principais notícias do país e das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil aqui no NC!



