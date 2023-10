Grupo Oleoplan ABRE OPORTUNIDADES no SUL do país

O Grupo Oleoplan, referência nacional em energias renováveis, que está presente em todo o Brasil, através de investimentos nas regiões Sul, Nordeste e Norte, está com ótimas vagas em aberto. Sendo assim, caso você esteja em busca de uma recolocação no mercado, confira a lista de opções:

Técnico Agrícola – Erechim – RS – Agricultura;

Analista de Infraestrutura Júnior – Porto Alegre – RS – Infraestrutura;

Coordenador de Filial – Mato Castelhano – RS – Lojas / Shopping;

Técnico Agrícola – Mato Castelhano – RS – Agricultura;

Analista de Automação – Veranópolis – RS – Engenharia de Automação;

Coordenador de Filial – Charrua – RS – Lojas / Shopping;

Coordenador De Filial- Muitos Capões – RS – Lojas / Shopping;

Analista de Controladoria Júnior – Porto Alegre – RS – Controladoria;

Auxiliar de Monitoramento – Porto Alegre – RS – Rastreamento, Monitoramento;

Eletricista -Veranópolis – RS – Produção;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Veranópolis – RS – Engenharia de Segurança;

Técnico em Tratamento de Água – Veranópolis – RS – Química Industrial;

Técnico Agrícola – Tupanci do Sul – RS – Agricultura.

Mais sobre o Grupo Oleoplan

Sobre o Grupo Oleoplan, é bacana destacar que a companhia atua no processamento de soja e na produção de biodiesel. Foi pioneira na produção desse biocombustível no Rio Grande do Sul e, desde então, se consolidou como o maior produtor de biodiesel do Estado. Atualmente, é responsável por 10% do mercado brasileiro de biodiesel.

Dito isso, a Enerplan é a empresa do Grupo Oleoplan dedicada à produção de energia eólica. Possui dois complexos eólicos em operação que juntos são capazes de atender a demanda por energia elétrica de cerca de 750 mil pessoas.

Também atua junto a agricultores familiares com quem desenvolve um trabalho contínuo de capacitação e assistência técnica que vai do plantio até colheita. Por fim, conta com o comprometimento dos seus mais de mil colaboradores espalhados pelo país.

Como efetivar a sua inscrição?

Agora que a lista de vagas do Grupo Oleoplan já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



