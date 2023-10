Grupo Ouro e Prata OFERECE VAGAS em TODO O PAÍS!

O Grupo Ouro e Prata, empresa que atua no setor de transporte, operando de sul a norte do Brasil e atendendo mais de 400 destinos em 10 estados, está contratando novos funcionários ao redor do país. Dessa maneira, antes de falar mais sobre a companhia, verifique quais são as oportunidades disponíveis:

Analista de Precificação – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente de Operações Tráfego – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Foco em cobrança – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar Administrativo (PCD) – Porto Alegre – RS;

Auxiliar de Vendas – Altamira – PA – Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Santarém – PA – Efetivo;

Auxiliar de Vendas – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Eletricista 1/2 Oficial (Santa Rosa) – Santa Rosa – RS – Efetivo;

Estágio Nível Médio (Tráfego) – Porto Alegre -RS – Estágio;

Jovem Aprendiz – Curitiba – PR – Efetivo;

Motorista de Ônibus – Altamira – PA – Efetivo;

Motorista de Ônibus – Belém – PA – Efetivo;

Motorista de Ônibus – Chapecó – SC – Efetivo;

Motorista de Ônibus – Cuiabá – MT – Efetivo;

Motorista de Ônibus – Santarém – PA – Efetivo;

Motorista de Ônibus – São Luís – MA – Efetivo;

Assistente de Serviços Gerais (Belém/PA) – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Ouro e Prata

Sobre o Grupo Ouro e Prata, podemos ressaltar que o grupo transporta mais de 5 milhões de passageiros por ano, valorizando sempre a segurança na operação, o encantamento dos clientes, o foco nos resultados, a valorização das pessoas, a melhoria contínua e a responsabilidade socioambiental.

Em sua essência estão valores, como: Segurança na Operação, Encantar os Clientes, Valorização das Pessoas, Foco nos Resultados, Melhoria Contínua, Responsabilidade Social e Ambiental.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas do Grupo Ouro e Prata já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



