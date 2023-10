Grupo Rubaiyat ABRE VAGAS para Garçom, Ajudante de Bar e mais!

O Grupo Rubaiyat, rede de restaurantes que atua há mais de 60 anos como referência na arte de servir carnes à la carte, da fazenda ao prato, está com algumas possibilidades de emprego em São Paulo e Brasília. Desse modo, se você está em busca de uma nova possibilidade, consulte a lista de cargos abertos no presente momento:

Almoxarife – Brasília – DF – Almoxarifado;

Ajudante de Bar – Brasília – DF – Gastronomia;

Garçom – Brasília – DF – Atendente / Recepção / Garçom;

Hostess Bilíngue/Restaurante – São Paulo – SP – Recepção;

Maître – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom.

Mais sobre o Grupo Rubaiyat

Falando mais sobre a rede, podemos frisar que o Grupo Rubaiyat é uma referência da melhor gastronomia há 60 anos e está sob o comando da família Iglesias por três gerações. Foi pioneiro no conceito da fazenda ao prato na fazenda pertencente ao grupo. Isto é, cria bovinos, suínos e aves de raças premium, e toda a produção é destinada ao abastecimento das suas casas.

Além disso, também pode chamar de do mar ao prato o rigor com que escolhe os fornecedores das matérias-primas da nossa cozinha mediterrânea. Todas as unidades do grupo têm uma elegante adega, visita obrigatória dos amantes do vinho.

Seus espaços contam com uma arquitetura diferenciada, mobiliário rústico e elegante, que tornam os ambientes agradáveis e acolhedores. O serviço atencioso e profissional reflete o compromisso com o bem-feito. Por fim, o Rubaiyat possui 9 restaurantes em 5 países Brasil, Argentina, Chile, México e Espanha.

Como enviar o portfólio?

Agora que a lista de vagas do Grupo Rubaiyat já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



