Grupo Trigo ABRE CARGOS para Auxiliar de Loja, Assistente e muito MAIS!

O Grupo Trigo, famosa rede de restaurantes que atua em vários tipos de culinária, está contratando profissionais para compor o seu time no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com isso, caso você queira um novo trabalho, vale a pena consultar a lista de possibilidades:

Analista de Compras Pleno – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Analista de Desempenho Industrial e Melhoria Contínua – Volta Redonda – RJ – Efetivo;

Assistente Pleno de Qualidade – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de loja – 2V – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Loja – Gendai – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos | Diversidade e Inclusão – Rio de Janeiro – RJ – Banco de talentos;

Designer para Mídias de Performance – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Estágio – Atração e Seleção – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Estágio;

Estágio em Consultoria Financeira – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Estágio;

Estágio em CRM e Fidelidade – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estágio em Logística – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Estágio;

Estágio em Marketing no Spoleto – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Estágio;

Redator (a) para Conteúdo e Planejamento – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Redator (a) para Mídias de Performance – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre o Grupo Trigo

Sobre o Grupo Trigo, é fundamental ressaltar que trata-se de uma rede de empresas que só se tornou realidade por causa da união de dois grandes amigos. Em 1992, quando Eduardo Ourivio e Mário Chady embarcaram nessa viagem descobrindo sua maior ambição: abrir um restaurante.

Após muitos problemas e aprendizados, em 1999 nasceu o Spoleto, que se consolidou no mercado porque os dois amigos não desistiram de colocar em prática sua grande causa, Empreender e Democratizar a boa culinária. Em 2005, a parceria cresceu, com a descoberta da mágica de produzir pizza eles juntaram a Domino’s à família Trigo. E não para de crescer até hoje!

Confira como se candidatar

Agora que a lista de vagas do Grupo Trigo está acima, a candidatura é muito simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

