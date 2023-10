Grupo Vikings ABRE CARGOS no Sul e no Sudeste

O Grupo Vikings, (formado pela Vikings Serviços de Facilities e ODIN Segurança) rede de empresas inovadoras no mercado de Facilities e Segurança, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Isto é, vale a pena consultar a lista de vagas abaixo:

Auxiliar de Limpeza – Londrina – PR – Limpeza;

Auxiliar de Manutenção Predial – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Recepcionista – São Paulo – SP – Recepção;

Líder de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Copeiro (a) – Rio de Janeiro – RJ – Copa;

Recepcionista Bilíngue – São Paulo – SP – Recepção;

Agente de Higiene – Intermitente – São Paulo – SP – Limpeza;

Auxiliar Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Agente de Higiene – Guarulhos – SP – Limpeza;

Recepcionista – Rio de Janeiro – RJ – Atendimento;

Agente de Higiene -Rio de Janeiro – RJ – Limpeza.

Mais sobre o Grupo Vikings

Sobre o Grupo Vikings, é importante deixar claro que o grupo atua desde 1996 atua em todo o território nacional, agregando valores e prestando atendimento de qualidade com foco em produtividade a todos os seus parceiros e clientes, utilizando seu know-how Americano e Europeu.

Sua principal missão é desenvolver e viabilizar serviços inovadores a partir da identificação das necessidades dos nossos clientes atuais e potenciais, de forma rentável e com responsabilidade socioambiental. Por fim, visa ser a empresa de serviços mais produtiva, ambientalmente adequada e com o melhor atendimento do mercado. Não perca tempo e veja como se candidatar!

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Grupo Vikings já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

