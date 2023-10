Guaçu Papéis ABRE VAGAS em São Paulo; Consulte!

A Guaçu Papéis e Embalagens, empresa que possui a missão de oferecer soluções em embalagens que agreguem valor ao produto dos seus clientes, está contratando novos colaboradores no mercado. Isto é, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira quais são os cargos disponíveis:

Analista de Qualidade – Estiva Gerbi – SP – Efetivo;

Motorista – Estiva Gerbi – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Estiva Gerbi – SP – Efetivo.

Mais sobre a Guaçu Papéis

Falando mais sobre a empresa, podemos frisar que, através da dedicação à pesquisa e desenvolvimento de novas embalagens e do fornecimento fiel, seguro e flexível procura atender a todos os requisitos de seus clientes, conferindo a necessária diferenciação que lhe permita o crescimento contínuo e sustentável.

A Guaçu Embalagens fica na cidade de Estiva Gerbi, interior do Estado de São Paulo, onde produz embalagens fabricadas a partir do papel reciclado que é feito na Vale do Tambaú Indústria de Papel Ltda., empresa parceira da Guaçu S.A.

VALORES DA GUAÇU PAPÉIS

Ética, cordialidade, respeito e transparência no trato com todos os colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros de negócios;

Incentivo a pesquisa de necessidades, desenvolvimento de soluções e inovação constantes;

Valorização dos diferentes talentos individuais.

POLÍTICA DA QUALIDADE



Pesquisar constante e pro ativamente as necessidades dos clientes buscando de forma criativa e econômica satisfazê-las de maneira completa, demonstrando comprometimento com a melhoria contínua;

Incentivar os colaboradores da Guaçu Papéis, fornecedores e demais parceiros comerciais a participarem do esforço contínuo para aumentar a satisfação dos clientes;

Obter o justo retorno financeiro baseado na excelência do atendimento e o comprometimento em satisfazer os requisitos aplicáveis.

Como enviar o currículo?

Agora que a lista de vagas da Guaçu Papéis já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

