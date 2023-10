Guarda de segurança que se tornou viral por proteger Taylor Swift se junta ao exército israelense

A segurança que há alguns meses se tornou viral por sua maneira peculiar de proteger Taylor Swift supostamente se juntou às Forças de Defesa de Israel (FDI) reservas para defender o país após Hamas lançou seu ataque ao povo judeu, de acordo com Variedade.

O segurança decidiu permanecer anônimo. Em julho, porém, o mundo inteiro viu seu rosto durante o show de Swift. Turnê Eras quando um vídeo se tornou viral devido ao momento em que ele examina a multidão enquanto ela sai da arena.

Horrível GoPro do ataque do Hamas a uma vila israelense

Não está claro se o homem foi contratado diretamente por Swift ou por um guarda de segurança, mas uma coisa é certa: ele deixou uma vida confortável para trás para defender Israel.

“Tive uma ótima vida nos EUA”, disse o segurança Eran Suíça, um jornalista israelense que compartilhou a declaração com a Variety. “Consegui um emprego dos sonhos incrível que adoro, ótimos amigos que chamo de família e uma casa muito confortável.

“Mas eu não poderia ficar de fora enquanto famílias são massacradas e queimadas vivas em suas casas!!! Só por serem judeus ou por serem israelenses.”

Taylor Swift silencia sobre a guerra Israel-Hamas

Swift, 33 anos, permaneceu em silêncio sobre a guerra Israel-Hamas, que o segurança diz não ser a abordagem correta.

“Não estou aqui apenas com Israel e realmente estou aqui. Estou aqui com a humanidade”, disse o segurança. “Não fique do lado errado da história!! Não fique à margem e não diga nada… Fique com Israel, fique com a HUMANIDADE!!!!!”

Swift está atualmente muito ocupada com ela Turnê Eras lançamento de filme e namoro NFL campeão Travis Kelce.

O novo casal foi visto no sábado à noite em um jantar depois de fazer uma aparição surpresa no SNL.