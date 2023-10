Guia completo do Concurso Público; Dicas e informações importantes sobre as 93 vagas

O concurso público Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) anuncia grandes oportunidades por meio do edital. Portanto, se você estiver interessado, continue acompanhando.

Ao todo são 93 vagas.

Sobre o concurso público vagas

Você já ouviu falar sobre as oportunidades de emprego no Inpe? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), está oferecendo vagas em locais como São José dos Campos (SP), onde está localizada a sede, além das unidades em Cachoeira Paulista (SP), Santa Maria (RS) e Cuiabá (MT).

O melhor de tudo é que essas posições podem oferecer salários de até incríveis R$ 16.134,86, e ainda incluem benefícios como auxílio alimentação e transporte.

O novo concurso público do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) está abrindo as portas para 93 vagas de nível superior!

São 49 vagas para a carreira de tecnologista e 44 vagas para pesquisador em diversas áreas (confira as especialidades abaixo). As inscrições começarão em 31 de outubro, às 16h.

Vagas concurso público Inpe

Confira a distribuição de vagas :



Tecnologista Júnior:

Gestão de sistema RF de estação terrena: 1 vaga em Cuiabá.

Gestão de sistema RF de estação terrena: 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Manutenção da infraestrutura elétrica e mecânica de antenas em banda S e banda X: 1 vaga em Cuiabá.

Operação de sistemas espaciais embarcados: 1 vaga em São José dos Campos.

Metrologia mecânica e metrologia física: 1 vaga em São José dos Campos.

Metrologia elétrica e de rádio frequência: 2 vagas em São José dos Campos.

Projetos mecânicos e processos de fabricação mecânica: 1 vaga em São José dos Campos.

Projeto e fabricação de cablagem, sistemas de distribuição e medição de linhas elétricas de alimentação reguladas: 1 vaga em São José dos Campos.

Ambientes críticos de tecnologia da informação em centro de dados: 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Integração entre sensores, coletores e transmissores de dados e manutenção de equipamentos e sistemas elétricos/eletrônicos: 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Manutenção de infraestrutura de energia (geração e distribuição), ar condicionado, combate a incêndio e controle de acesso em instalações críticas de CPD de grande porte: 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Especificações de rede, análise de acessos, informações e requisitos de segurança; instalação e administração de equipamentos (servidores, roteadores, switches, firewall); administração de ambiente de redes de dados e comunicação de datacenter: 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Ambiente de supercomputação e HPC (high-performance computing): 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Propelentes para uso espacial (combustíveis e oxidantes, combustíveis líquidos, propulsão líquida) e propulsão espacial: 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Caldeiras, vasos de pressão, linhas pressurizadas, bombas de vácuo, ensaios padronizados de qualificação em geral; projeto, operação e manutenção de sistemas de vácuo e instrumentação associada: 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Engenharia de sistemas de satélites — missões espaciais: 1 vaga em São José dos Campos.

Engenharia de sistemas de satélites — arquitetura elétrica: 1 vaga em São José dos Campos.

Desenvolvimento de software para operação de satélites: 2 vagas em São José dos Campos.

Desenvolvimento de software embarcado: 3 vagas em São José dos Campos.

Desenvolvimento de sistemas eletrônicos digitais: 1 vaga em São José dos Campos.

Desenvolvimento e integração de partes para pequenos satélites: 1 vaga em São José dos Campos.

Desenvolvimento de sistemas ópticos para sensores e instrumentos espaciais: 1 vaga em São José dos Campos.

Dinâmica orbital e controle de atitude e órbita (AOCS): 1 vaga em São José dos Campos.

Engenharia de sistemas de satélites — radares de abertura sintética: 1 vaga em São José dos Campos.

Tecnologista Pleno:

Desenvolvimento de software e sistemas para área de geoinformática: 1 vaga em São José dos Campos.

Especificação, projeto e arquitetura de sistemas de software para o processamento e distribuição de imagens de sensoriamento remoto: 1 vaga em São José dos Campos.

Desenvolvimento de software e sistemas de informações geográficas, banco de dados geográficos, gestão e disponibilização de dados geográficos via web, plataformas de visualização de dados geográficos: 1 vaga em São José dos Campos.

Desenvolvimento de produtos de sensoriamento remoto para o monitoramento de queimadas: 1 vaga em São José dos Campos.

Análise e desenvolvimento de produtos de sensoriamento remoto para o monitoramento das mudanças da cobertura e uso da terra: 1 vaga em São José dos Campos.

Desenvolvimento de produtos de satélites e radares meteorológicos e aplicações, bem como processamento de imagens: 2 vagas em Cachoeira Paulista.

Desenvolvimento de software para processamento de imagens e dados adquiridos por satélites e sensores meteorológicos: 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Processamento de dados meteorológicos e georreferenciados; desenvolvimento de software na área de meteorologia: 3 vagas em Cachoeira Paulista.

Previsão imediata (nowcasting); desenvolvimento de produtos meteorológicos ou ambientais, métodos e ferramentas para a implantação de sistemas para previsão imediata: 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Processamento de dados meteorológicos, modelos numéricos e desenvolvimento de produtos na escala subsazonal e sazonal: 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Desenvolvimento e análise de produtos de previsão numérica de tempo e dados ambientais: 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Desenvolvimento ou aprimoramento de sistema de assimilação de dados nas componentes do sistema terrestre e de aplicações para monitoramento do processo de assimilação: 1 vaga em Cachoeira Paulista.

Projeto e análise estrutural: 1 vaga, em São José dos Campos.

Garantia do produto e da qualidade: 2 vagas, em São José dos Campos.

Desenvolvimento de instrumentação científica para projetos espaciais: 1 vaga, em São José dos Campos.

Desenvolvimento de sistemas de suprimento de energia para satélites: 1 vaga, em São José dos Campos.

Pesquisador adjunto

Dinâmica de voo: 1 vaga, em São José dos Campos.

Microeletromecânica: 1 vaga, em São José dos Campos.

Dispositivos armazenadores de energia: 1 vaga, em São José dos Campos.

Inteligência artificial aplicada à análise e modelagem de dados de fenômenos naturais: 1 vaga, em São José dos Campos.

Processamento de alto desempenho: 1 vaga, em São José dos Campos.

Aplicação de redes de sensores e internet das coisas: 1 vaga, em São José dos Campos.

Solidificação de ligas metálicas: 1 vaga, em São José dos Campos.

Combustíveis e propelentes líquidos: 1 vaga, em São José dos Campos.

Interações biosfera-atmosfera, ciência do sistema terrestre: 1 vaga, em São José dos Campos.

Modelagem do sistema terrestre: 1 vaga, em São José dos Campos.

Sensoriamento remoto de sistemas aquáticos: 1 vaga, em São José dos Campos.

Sensoriamento remoto: 2 vagas, em São José dos Campos.

Sensoriamento remoto e inteligência artificial: 1 vaga, em São José dos Campos.

Sensoriamento remoto e geoprocessamento: 1 vaga, em São José dos Campos.

Sensoriamento remoto da atmosfera: 3 vagas, em Cachoeira Paulista.

Sensoriamento remoto da atmosfera e previsão imediata: 1 vaga, em Cachoeira Paulista.

Modelagem numérica dos processos de superfície e camada limite planetária da atmosfera: 2 vagas em Cachoeira Paulista.

Modelagem numérica de processos físicos na atmosfera: 2 vagas, em Cachoeira Paulista.

Modelagem numérica do sistema terrestre com ênfase em assimilação de dados: 1 vaga, em Cachoeira Paulista.

Modelagem do sistema terrestre com ênfase em processos da criosfera: 1 vaga, em Cachoeira Paulista.

Cosmologia com observações e modelagem da radiação cósmica de fundo em microondas e/ou com o estudo da transição de 21cm do hidrogênio neutro: 1 vaga, em São José dos Campos.

Astrofísica estelar: 1 vaga, em São José dos Campos.

Astrofísica de ondas gravitacionais: 1 vaga, em São José dos Campos.

Astrofísica de raios X e/ou gama, incluindo o domínio de conhecimento de redução de dados oriundos de missões de raios X e/ou gama: 1 vaga, em São José dos Campos.

Astrofísica experimental; física solar observacional: 1 vaga, em São José dos Campos.

Astronomia multimensageira: 1 vaga, em São José dos Campos.

Clima espacial; geofísica espacial: 5 vagas, em São José dos Campos.

Clima espacial; física solar e geofísica espacial: 1 vaga, em São José dos Campos.

Espectropolarimetria solar: 1 vaga, em São José dos Campos.

Interação solar-terrestre, magnetosfera externa e raios cósmicos: 1 vaga, em São José dos Campos.

Média e alta atmosfera: 1 vaga, em São José dos Campos.

Processos ionosféricos dos setores equatoriais e de baixas latitudes: 1 vaga, em São José dos Campos.

Magnetosferas planetárias e acoplamento eletrodinâmico: 1 vaga, em São José dos Campos.

Fenômenos solar-terrestre-ionosférico-atmosféricos e raios cósmicos: 1 vaga, em Santa Maria.

Como serão as provas?

O concurso para as vagas de tecnologista terá duas etapas de avaliação: provas objetiva e discursiva, marcadas para o dia 26 de maio de 2024. Além disso, haverá uma análise de títulos, com as datas para entrega dos documentos a serem divulgadas posteriormente.

Para os candidatos a pesquisador, este concurso público incluirá um exame discursivo em 2 de junho, bem como uma prova oral/defesa de memorial e análise de títulos, embora as datas específicas ainda não tenham sido definidas.

É importante destacar que a validade do concurso Inpe será de dois anos a partir da homologação do resultado final. E, se necessário, o prazo poderá ser prorrogado por mais um período igual, a critério do órgão, conforme indicado nos editais.

Como se inscrever

Os interessados deverão se inscrever até 4 de dezembro, às 16h. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.conhecimento.fgv.br.

As taxas dependem do cargo, sendo:

R$ 110 (tecnologista júnior);

R$ 130 (tecnologista pleno);

R$ 140 (pesquisador adjunto);

R$ 160 (pesquisador associado).