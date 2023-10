guia completo para emissão e utilização

Aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) agora têm acesso à nova Carteira Meu INSS, popularmente chamada de carteirinha do idoso.

Essa carteira concede diversos privilégios, dentre os quais se destaca o desconto de, no mínimo, 50% em tarifas de ônibus. A obtenção deste documento é inteiramente digital, realizada através da internet, e não gera nenhum custo para o solicitante.

A disponibilidade da carteirinha do idoso teve início em maio deste ano, visando oferecer mais comodidade e benefícios para os aposentados e pensionistas do país.

Além das vantagens em transportes, outros benefícios podem ser anunciados futuramente, reforçando o compromisso do governo em apoiar e valorizar essa parcela da população.

A carteirinha do idoso desempenha um papel semelhante ao de um clube de vantagens, proporcionando aos participantes uma ampla gama de descontos e privilégios.

Assim, sua finalidade principal é servir como comprovante de que o indivíduo recebe benefício do INSS, substituindo o antigo comprovante impresso disponibilizado no portal.

Porém, além de sua função primária de comprovação, a carteira permite que os segurados usufruam de uma série de benefícios e descontos, disponibilizados por entidades tanto públicas quanto privadas.

Nova Carteirinha do Idoso de 2023 traz mais benefícios e facilidades



A nova carteirinha do idoso, lançada em 2023, não apenas serve como identificação, mas também incorpora novas tecnologias para otimizar sua verificação e uso.

O documento, além de apresentar as informações pessoais do titular, agora conta com um moderno QR Code e código alfanumérico. Esses recursos permitem uma rápida e segura verificação de sua validade.

Mas as novidades não param por aí. Portadores da carteirinha do idoso a agora desfrutam de uma gama mais ampla de benefícios. Entre os atrativos, estão descontos em cinemas, shows, academias, lojas e viagens.

Além disso, a área da saúde também se destaca. Conta com descontos em farmácias, que podem atingir impressionantes 70%, e também benefícios em serviços de telemedicina, facilitando o acesso a consultas e atendimentos.

Dessa forma, pretende-se reconhecer e valorizar a importância da terceira idade, proporcionando mais qualidade de vida, comodidade e economia para esse grupo.

“O novo cartão virtual Meu INSS+ simboliza um passo significativo rumo a uma cidadania ampliada, fortalecendo a parceria e inclusão, além de garantir uma melhor qualidade de vida para aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS”, declarou Carlos Lupi, Ministro da Previdência, no evento de lançamento do serviço.

Nesta primeira etapa, a iniciativa envolve uma colaboração com o Banco do Brasil, que estende suas vantagens também a não correntistas.

Já a Caixa Econômica Federal reserva suas ofertas e benefícios exclusivamente a quem tem conta na instituição. A expectativa é ampliar os benefícios da carteirinha do idoso para outros bancos.

Como solicitar a Carteirinha do Idoso?

Emitir a carteirinha do idoso é um procedimento simples e rápido. Para facilitar o processo, siga o roteiro abaixo, e lembre-se de ter em mãos o CPF do beneficiário antes de iniciar:

Primeiramente, abra o aplicativo “Meu INSS” no seu dispositivo; Em seguida, na tela principal, localize e clique na opção ‘Carteira do Beneficiário’; Depois, selecione uma foto nítida do beneficiário para aparecer no documento; Marque a opção que indica sua concordância: ‘Estou ciente de que, ao apresentar a carteira, os dados do benefício serão compartilhados via QR Code’; Agora, clique em ‘Continuar’; Em instantes, a carteira digital estará visível na tela do seu dispositivo.

A carteirinha do idoso pode ser acessado diretamente pelo aplicativo sempre que necessário. Portanto, não há necessidade de imprimir, basta apresentá-lo diretamente na tela do celular quando solicitado.

É importante salientar que esse documento está disponível para todos os indivíduos que recebem benefícios do INSS.

Existe apenas uma única exceção para seguro-desemprego para pescador artesanal. Vale ressaltar que aqueles que têm como comprovar a renda não precisam deste documento.

Siga esses passos simples e aproveite a comodidade de ter sua carteirinha do idoso sempre à mão no seu celular.

Benefícios concedidos aos brasileiros acima de 60 anos

No Brasil, além da carteirinha do idoso os cidadãos com 60 anos ou mais contam com uma série de benefícios e direitos garantidos por lei. Os principais benefícios incluem:

Transporte público gratuito;

Isenção de IPTU;

Regulação em planos de saúde: as operadoras de planos de saúde têm um limite estabelecido para reajustar os valores das mensalidades de idosos, protegendo-os de aumentos abusivos;

Prioridade em processos judiciais;

Descontos em atividades culturais e recreativas;

Acesso prioritário a programas habitacionais;

Vale ressaltar que, além destes, existem outros direitos e benefícios garantidos por lei. Portanto, é essencial que os cidadãos estejam informados e busquem sempre seus direitos, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva para todos.

Em resumo, a nova será mais uma aliada em trazer benefícios para esta população.