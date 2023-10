Guitarra Bon Jovi e lembranças de Mark Hamill de ‘Star Wars’ leiloadas para tropas

Se você sempre quis jogar golfe com Jason Bateman dar Will ArnettAmplie o bate-papo com Bryan Cranston ou visite Ben Stiller em um set de Hollywood, aqui está sua chance… essas experiências únicas estão à sua disposição e também apoiam nossos veteranos.

Alguns dos maiores nomes de Hollywood estão se unindo Casas para nossas tropas … um leilão online anual que arrecada fundos para veterinários feridos, e mais uma vez a programação deste ano é incrível.

Jason e Will estão leiloando 18 buracos de golfe com eles no Bel-Air Country Club… e Ben está oferecendo a chance de ir com ele trabalhar no set de “Severance”.

Você também pode almoçar em Nova York com Lou Diamante Phillipster Michael Connelly escreva seu nome em seu próximo romance ou compre ingressos para Adam Sandlershow e depois conhecê-lo.

Há algumas recordações super legais de Hollywood sendo leiloadas também… incluindo itens assinados por Jon Bon Jovi, Mark Hamilldar Chris Evans.

Jon está contribuindo com uma guitarra autografada; Mark assinou uma estatueta super rara de Luke Skywalker e Chris está oferecendo uma mensagem de vídeo personalizada… com um escudo autografado do ‘Capitão América’ e um pôster do filme incluídos para completar.

Ryan Reynolds também está entrando em ação… com uma estatueta rara e autografada de Deadpool. Enquanto isso, Jennifer Anistonestá arrecadando fundos com uma bolsa Fendi de sua coleção pessoal.

Tem também o vestido Mindy Kaling usava para Beyoncéde show da turnê “Renaissance” e um Wynonna Judd guitarra autografada.

Os fãs de esportes também têm algo para oferecer… uma bola de basquete autografada por toda a equipe “Inside the NBA” – Ernesto Johnson, Kenny Smith, Carlos Barkley dar Shaquille O’Neal. Além disso, há uma bola de futebol da NFL assinada por Peyton Manning e seus companheiros campeões do Super Bowl do Indianapolis Colts de 2010.

Todos os lucros do leilão vão para a Homes For Our Troops, que constrói e doa casas personalizadas para veteranos pós-11 de setembro com ferimentos graves.