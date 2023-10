Habilidades cognitivas por meio de imagens. Faça o teste visual!

Muito provavelmente, você já deve ter desvendado alguma ilusão de ótica pelo menos uma vez. Esses desafios visuais testam as nossas habilidades cognitivas por meio de imagens alteradas com o intuito de avaliar as nossas percepções visuais.

De acordo com algumas evidências científicas, as ilusões de ótica são excelentes para aprimorar as nossas competências resolutivas e as nossas habilidades cognitivas por meio de imagens, sendo um meio importante no campo da psicanálise.

Neste enigma visual, existe um coelho escondido na imagem que vamos compartilhar abaixo e a sua missão é identificá-lo em até 7 segundos. Será que você é capaz de revelar este enigma? Vamos conferir!

Observe a imagem abaixo com atenção aos detalhes e diga onde está o coelho escondido. O seu tempo começa em 3, 2, 1… vamos lá!

Ilusão de ótica: Entendendo o mistério

Na imagem que compartilhamos no tópico acima, podemos observar uma pessoa dormindo em seu quarto, junto com um gato e um cachorro. Na foto, é possível perceber que o gato está na mesma cama que ela, enquanto que o cachorro está no chão.

Mas há também um outro animal que apenas pessoas com visão excepcional conseguem ver: um coelho escondido. Então, você conseguiu encontrá-lo?

Acredita-se que somente 1% das pessoas consegue achar o coelho escondido nesta ilusão de ótica. Portanto, se você conseguiu identificá-lo, é sinal de que as suas habilidades visuais estão bem apuradas.



Se você ainda não conseguiu encontrar, pode tentar novamente. Mas, vale um aviso! O seu tempo limite é de 7 segundos. Então, seja atencioso o suficiente para desvendar o mistério neste tempo!

E aí, você encontrou? Se sim, parabéns! Se não, confira no próximo tópico o resultado deste desafio.

Ilusão de ótica: Solução do coelho escondido

Confira a resposta a seguir:

Como podemos ver, o coelho escondido estava no canto direito superior da imagem. Super intrigante, não é? Essa foi uma maneira divertida de testar as suas habilidades visuais. Esperamos que você tenha gostado!