Halle Berry foi supostamente enganada para atuar em ‘X-Men: The Last Stand’

Matthew Vaughn – famoso por dirigir os filmes “Kick-Ass” e “Kingsman”, e que acabou dirigindo “X-Men: Primeira Classe” anos após esse suposto incidente – contou a história para THR … detalhar o que ele diz o levou a sair de “X-Men: The Last Stand” em meados dos anos 2000.

Vaughn diz: “‘[I went,] ‘O que é isso?’ [They said,] ‘Oh, é o roteiro de Halle Berry. Eu disse, ‘OK, porque ela ainda não se inscreveu.’ ‘Mas é isso que ela quer que seja, e assim que ela se inscrever, vamos jogar no lixo.’ fiz com que ela assinasse na linha pontilhada.