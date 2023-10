Halloween Food Deals 2023: tudo o que você pode conseguir para comemorar o Halloween

HEspero que você tenha todos os seus dia das Bruxas decorações reunidas, doces para as portas e fantasias prontas, mas se você ainda estiver correndo no último minuto, aqui estão alguns alimentos que você pode entrar ou sair rapidamente!

Os restaurantes oferecem comidas inspiradas e temáticas para crianças ou idosos, desde brindes a descontos, as empresas tentam atrair um cliente extra na temporada assustadora.

Até a oportunidade de brincar para permitir que os seus filhos estiquem as pernas e desfrutem de momentos recreativos depois da escola, com os irmãos e/ou amigos. Aqui estão algumas ofertas que você pode aproveitar rapidamente.

Applebee’s

Com um mínimo de $ 40 em 31 de outubro, você ganha um pedido grátis de asas desossadas para pedidos de entrega/retirada com o código SCARY23.

Para adultos, o Applebee’s também oferece um esquema ‘Spooky Sips’ de US $ 5, que permite que os adultos desfrutem de um Tipsy Zombie com Bacardi (rum) ou de um suco de Drácula composto por tequila Jose Cuervo e Bacardi Superior.

Burger King

Os membros do Rewards receberão um pacote “Trick-or-Heat” no aplicativo e online. Por apenas US $ 13, ele contém um Ghost Pepper Whopper, quatro peças de batatas fritas com frango Ghost Pepper, batatas fritas pequenas, bebidas pequenas e torta Hershey Sundae.

Também está disponível com o clássico Whopper e Frango Frito.

Chipotle

A franquia oferece um ‘Boo-rito’ para membros de recompensa para o iniciante, que custa US$ 6 ao fazer pedidos on-line ou por meio do aplicativo. Use o código: BOORITO entre 15h, horário local, até o fechamento em todas as localidades dos EUA.

Chuck E. Queijo

Seu ‘Boo-tacular’ está disponível em 470 locais nos EUA, com 30 minutos gratuitos de jogos de fliperama, doces e festas dançantes. Perfeito para deixar as crianças ativas.

Wendy’s

Em qualquer compra, o cliente pode ganhar seis pepitas grátis. Faz parte de um período de cinco dias, com cada dia oferecendo ofertas diferentes, mas termina no dia 31 de outubro.

Krispy Kreme

Vá a qualquer loja fantasiada e ganhe um donut grátis. É uma ótima maneira de começar as crianças em suas missões de doces ou travessuras de 2023! Faz parte da Dúzia de Halloween do Scooby-Doo.

Cozinha de pizza da Califórnia

O restaurante com temática italiana oferece aos clientes que jantam no local a oportunidade de ganhar uma pizza extra gratuitamente com suas refeições em 2023.