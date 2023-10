Hamilton: Eu sei que podemos construir um ótimo carro, mas ouvi dizer que a Red Bull…

Mercedes trouxe um novo piso para o Grande Prêmio de Austin, que beneficiou notavelmente Lewis hamilton.

No Grande Prêmio dos EUA, Hamilton se viu na disputa pela vitória, embora posteriormente tenha sido desclassificado. Porém, no México, ele reafirmou seu forte desempenho, terminando em segundo e superando o Ferraris.

Hamilton expressou sua surpresa com seu desempenho no México, especialmente depois de uma sessão de qualificação desafiadora, onde ficou em sexto lugar, atrás Daniel Ricciardo.

“Honestamente, eu simplesmente não esperava por isso. É sempre uma sensação ótima quando você coloca um pé na frente do outro e progride.” Hamilton disse à Sky Sports F1.

“O fim de semana foi realmente difícil em comparação com a última corrida, onde havíamos acabado de começar. Este fim de semana eu estava realmente me esforçando para tentar acertar o acerto e acho que fizemos um ótimo trabalho.”

Incentivando o progresso

O progresso de Mercedes‘ Carro W14 motivou Hamilton para a próxima temporada, acreditando que poderá disputar o campeonato novamente, algo que não faz desde 2021.

Ele ressaltou a importância de ter um carro competitivo à sua disposição.

Apesar das recentes mudanças nas regras que representam desafios para Mercedes, Hamilton continua confiante na capacidade da equipe de retornar aos seus dias dominantes.

Ele está determinado a construir um carro competitivo e ansioso para competir frente a frente com Red Bull.

“Quero dizer, estou extremamente orgulhoso da minha equipe, como disse no final da corrida, tenho total fé na equipe”, Hamilton observado.

“Sei que podemos construir um ótimo carro. Não o fizemos nos últimos dois anos, mas podemos construir um ótimo carro.”

Desafiando a Red Bull

Mercedes tiveram dificuldade em compreender as especificações técnicas introduzidas em 2022, mas progrediram gradualmente.

“Há muitos engenheiros, ninguém quer copiar ninguém, eles querem encontrar o seu próprio caminho, estamos progredindo. Red Bull também estão progredindo”, Hamilton contínuo.

“Então, temos que ser muito estratégicos e muito clínicos com os movimentos. Eles já sabem disso, mas para podermos lutar contra esses caras, eles são tão rápidos nas retas que estávamos perdendo dois décimos e meio na curva 1. .

“Mas acredito que se conseguirmos… estou pronto, então se conseguirmos um carro que se compare a eles, teremos grandes batalhas no próximo ano.”

Voltar à luta pelo campeonato não será fácil, pois Red Bull teve um carro dominante nesta temporada.

Mercedes está se preparando para a temporada de 2024 com grandes expectativas, principalmente com seu último pacote apresentado em Austin, fornecendo dados valiosos para as fases finais do campeonato.