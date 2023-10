Hank Azaria relembra Matthew Perry e diz que o trouxe para AA

O famoso dublador de “Simpsons” – que na verdade atuou ao lado de MP em “Friends” em alguns episódios – postou um longo vídeo no fim de semana no qual ele falou sobre o falecimento repentino de Matt… e observou o quão doloroso foi. , vendo o quão perto eles estavam.

Hank diz que sua história com Matt vem de longa data – aparentemente, eles atuaram juntos em um piloto de uma série que nunca foi escolhida… e eles foram bons amigos desde o primeiro dia no showbiz.

Ele também diz que Matthew foi quem primeiro o trouxe para uma reunião de AA – algo que ele diz que gostaria que Matt tivesse ficado consigo mesmo… apontando o cara sofri muito com o vício ao longo dos anos, algo que ficou claro para Hank nas memórias de Perry.

HA tem muitas palavras gentis aqui para Matt… e é comovente ouvi-lo relembrar. Ele diz que sentiu que perdeu seu amigo para as drogas e o álcool há muito tempo – mas isso não torna sua morte mais difícil do que tem sido. Esse sentimento, sem dúvida, é compartilhado por outras pessoas.

Ainda há muitos detalhes a serem vistos em torno das circunstâncias exatas desta tragédia… o que é evidente no fato de que o legista do condado de LA não está pronto para decidir sobre um causa oficial da morte agora mesmo. Não foram encontradas drogas ilícitas na casa, embora várias receitas tenham sido localizadas no interior. O legista realizou testes toxicológicos, mas os resultados só chegarão em pelo menos 6 semanas.