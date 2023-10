HC Brian Daboll dos Giants fornece atualizações encorajadoras sobre a lesão de Daniel Jones

EUno meio de um período preocupante para o Gigantes de Nova Yorko susto recente envolvendo seu quarterback titular, Daniel Jones, somado às camadas de ansiedade que torcedores e membros da equipe vêm sentindo. O momento enervante na derrota de domingo por 30-16 contra o Golfinhos parecia apenas mais um golpe numa série de acontecimentos infelizes. No entanto, o optimismo emergiu à medida que as indicações apontavam para Jones retornando ao comando em breve.

A enorme magnitude do retorno potencial de Jones não foi perdida Ben Bredeson, que assumiu a função de guarda e centro de reposição. Ele afirmou: “Daniel é o líder do ataque. Obviamente, queremos que ele esteja presente em cada snap… Ele é uma parte fundamental do nosso ataque.” Este sentimento reflete o quão central Jones é para as aspirações dos Giants e para o espírito coletivo. do time.

Quando Treinador Brian Daboll atualizado em Jones‘ saúde, ele mencionou a melhora do quarterback. Embora seja cauteloso, Daball permanece esperançoso, sugerindo que Jones está “se movendo na direção certa” para o próximo jogo contra o Contas em Búfalo.

A saída abrupta de Jones depois de um golpe esmagador do Andrew Van Ginkel, dos Golfinhos foi um lembrete da lesão anterior no pescoço do quarterback, que o afastou dos gramados por seis jogos na temporada de 2021. As radiografias imediatamente pós-jogo, no entanto, trouxeram algum alívio para o time e torcedores preocupados, não mostrando mais danos.

Apesar das preocupações com a saúde, a determinação de Jones é inegável. Seu desejo de retornar, mesmo quando não foi autorizado para contato na temporada passada, fala muito sobre seu compromisso. Daball comentou sobre a resiliência de Jones, dizendo: “Só de ter conversado com ele, ele disse que provavelmente se sente melhor do que talvez pensasse que se sentiria.”

Os Giants tiveram uma temporada de pesadelo

O GigantesO atual recorde de 1-4 mostra um ataque que tem enfrentado dificuldades, especialmente depois que Jones garantiu um contrato significativo de quatro anos na entressafra. No entanto, existe a crença de que Jones é a peça fundamental que pode mudar sua sorte.

Embora suas estatísticas possam parecer modestas, são as situações em que ele se encontra que merecem atenção. Bredeson reiterou o compromisso do time com seu quarterback, enfatizando que nunca quer vê-lo no chão.

Para Jones, cada desafio, cada demissão e cada lesão são apenas mais um golpe na temporada deste time. Todos os olhos estarão voltados para ele, esperando que ele receba luz verde para liderar sua equipe mais uma vez.