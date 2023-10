Hdia OFERECE EMPREGOS na região Centro-Oeste do país

O HDia (Hospital Dia), Centro de Reabilitação Intestinal e Nutricional, referência em terapia nutricional e reabilitação intestinal, está contratando novos funcionários para compor o seu time. Isto é, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são as oportunidades disponíveis no presente momento:

Assistente de Mídias Sociais – Brasília – DF – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais (Higienização) – São Paulo – SP – Efetivo;

Designer Júnior – Brasília – DF – Efetivo;

Operador (a) de Telemarketing – Brasília – DF – Efetivo;

Psicólogo (a) Organizacional – Brasília – DF – Efetivo.

Mais sobre o HDia

Dando mais informações sobre o HDia, vale frisar que seu foco é oferecer cuidado integral e contínuo por meio de uma equipe multiprofissional altamente qualificada. Conta com um Centro de Reabilitação Intestinal e Nutricional especializado em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral.

Sua abordagem combina a mais recente pesquisa, inovação e práticas médicas para proporcionar tratamentos personalizados e eficazes. O HDia acredita que a nutrição desempenha um papel fundamental na recuperação e no bem-estar dos pacientes.

Sua missão é oferecer esperança, qualidade de vida e melhores resultados de saúde para aqueles que enfrentam desafios relacionados à desnutrição e condições médicas complexas.

A empresa conta com atendimento limitado a 12h, tratamentos respaldados por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, nutricionistas, farmacêutico, psicólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que prestam atendimentos para pacientes e suporte aos familiares.

Agora que a lista de vagas do HDia já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

