Heck of a Morning: a resposta do UFC à USADA, recapitulando a caótica semana de notícias

Esta semana será considerada uma das semanas mais caóticas da memória recente no UFC e nos esportes de combate, com Islam Makhachev x Alexander Volkanovski 2 e Khamzat Chimaev x Kamaru Usman revelados como lutas de última hora pelo UFC 294, junto com o final da era UFC e USADA.

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, dá sua reação à resposta do UFC à USADA com Jeff Novitzky e Hunter Campbell, e o novo terceiro que cuida da política de testes de drogas a partir de 2024. Além disso, o ouvinte pergunta incluem as reviravoltas do UFC 294, o caminho para Chimaev x Usman, o legado de Volkanovski caso ele derrote Makhachev, a possibilidade de Makhachev subir para 170 no futuro, para onde Belal Muhammad vai a partir daqui, a estreia de Michel Pereira no peso médio no sábado no UFC Vegas 81 , e mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

