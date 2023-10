Heck of a Morning: entrevista de Tony Ferguson com Ariel Helwani, recapitulação do fim de semana

Tony Ferguson se juntou a Ariel Helwani na edição de segunda-feira do The MMA Hour para discutir seu altamente debatido confronto no UFC 296 com Paddy Pimblett, e parecia que Ferguson estava muito mais realista e reflexivo do que estamos acostumados a ver ultimamente.

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute suas conclusões da entrevista de Ferguson antes de sua luta contra Pimblett, para onde “El Cucuy” iria dependendo do resultado da luta e por que toda a pressão está em Pimblett para vencer. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem rumores de lutas, os comentários de Matt Brown sobre Colby Covington caso ele perdesse para Leon Edwards no UFC 296, o excelente desempenho de Canelo Alvarez no sábado, a finalização viral de Cedric Doumbe no PFL Europe no último sábado, por que o ONE Championship precisa se concentrar em ser eles mesmos e não como eles se comparam ao UFC e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.