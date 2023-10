Heidi e Leni Klum unem forças em nova campanha de lingerie

Heidi Klum e filha Leni estão se unindo e entregando “o dobro da beleza” em uma nova campanha de lingerie da famosa marca de moda italiana Intimissimi.

“Duplique a beleza, duplique os estilos”, a marca legendou fotos da combinação mãe/filha, bem como fotos solo, no Instagram.

Campanha marcante de lingerie une Heidi e Leni Klum

Para as fotos individuais, as duas mulheres vestiram túnicas de seda combinando.

Quanto aos outros snaps, Heidi vestiu um bralette branco forrado com renda e calcinha combinando. Leni optou por um conjunto de renda fúcsia para suas fotos sensuais.

Nem todo mundo adorou as fotos de Heidi e Leni

Sejam as fotos individuais ou de mãe/filha, os fãs deixaram claro que ficaram impressionados com as fotos, com um deles chamando-as de “as rainhas mais fofas”.

No entanto, também houve muita reação negativa às fotos, com um comentarista escrevendo: “Leni não seria modelo sem a mãe… Ela nem tem a altura de uma modelo”.

Outro escreveu: “Você é minha marca favorita. No entanto, a foto parece muito photoshopada, para ser honesto, e a modelo parece menor de idade … não é ótima.”

Os dois provocaram o caso de família na sexta-feira, quando Heidi postou um vídeo em sua conta do Instagram de volta. O vídeo também incluiu Heidi‘sufocar, Erna Klum.

O que Heidi tem reservado para o Halloween?

A campanha chega poucas semanas antes do Halloween, quando todos os olhares estarão voltados para a festa de Heidi.

Heidi Klum ‘ameaça’ com sua agora tradicional fantasia de Halloween

A ex-aluna da Victoria’s Secret nunca decepciona quando se trata de fantasias, submetendo-se regularmente a horas de maquiagem, próteses, moldes corporais e acessórios para o evento.

“Não quero decepcionar meus fãs de Halloween porque há tantas pessoas que amam a criatividade tanto quanto eu e estão ansiosas para ver o que eu faço”, disse ela ao Page Six em 2019.