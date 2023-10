Helmut Marko sobre Checo Perez: Ele precisa de uma mudança de time

Sérgio PerezO momento complicado de não dá sinais de terminar após o Grande Prêmio do Catar.

Embora Lewis hamilton já jogou a toalha na briga pelo vice-campeonato da classificação, não parece que o mexicano consiga fazer uma pausa quando se trata de sua equipe, a Red Bull.

Helmut Marco abriu mais uma vez a porta quando se trata de uma possível saída para Checo Pérezembora pareça que os dois estão se dando bem depois que ele recentemente chamou o piloto de “sul-americano”.

“Meu relacionamento com Checo é muito bom, ele me apoiou enormemente (depois das declarações). Muitos esquecem, mas eu trouxe Perez para a equipe, então o que o esperava com Max Verstappen é o que aconteceu anteriormente com Gasly”, disse. Marco disse ao OE24 Sport.

Dada a pressão que Pérez enfrentou a maior parte da temporada, o Red Bull conselheiro acredita que sua melhor opção é mudar para outra equipe.

“Ele precisa de uma mudança de cenário e de equipa. Vamos ver como correm as próximas duas corridas, mas a equipa e ele sabem que está em crise”, sublinhou.

A Fórmula 1 chega ao Japão e Sergio Perez mostra seu talento ocultoRoberto Ortega

Marko dá um tapinha nas costas de Checo Perez

Marcoas palavras foram em referência às declarações feitas por Gerhard Berger na ServusTV, que comparou a situação do mexicano com Verstappen ao que viveu com Ayrton Senna.

“Foi como aconteceu e eu não tive escolha”, disse Berger. “Checo Pérez precisa de uma equipe na qual possa crescer novamente e de um companheiro que possa vencer para poder crescer.

“Ele não será capaz de fazer isso ao lado de Verstappen, só ficará mais fraco e os erros aumentarão.”

Enquanto Marco concorda com Bergerele deixou claro que não comentará o futuro do mexicano até depois do Grande Prêmio do México.

“Perez deixará a Red Bull por sua própria causa? Você não quer ouvir uma resposta minha sobre isso pouco antes do Grande Prêmio do México”, disse Marco.

“Berger sabe por experiência própria. Ele dirigiu em equipe com Senna e teve que aprender que havia alguém lá que era mais rápido e melhor.”

finalmente, o Red Bull conselheiro deu alguns conselhos ao mexicano sob ataque sobre como ele pode reverter suas lutas recentes.

“Checo simplesmente tem que tirar o melhor proveito de si mesmo, sem olhar para Verstappen. Estamos tentando ajudá-lo com isso”, disse Marco. “Não há críticas da equipe, apenas apoio, talvez funcione melhor.

“Isso não torna as coisas mais fáceis para ele. Além disso, há outra corrida de velocidade nos EUA, que é exatamente o que ele não precisa no momento.

“Isso torna tudo ainda mais difícil para ele, porque ele sempre precisa de algum tempo para se atualizar. Espero que Austin vá bem e então ele estará de volta ao México.”