Herbert ilumina os Bears enquanto os Chargers garantem uma grande vitória no Sunday Night Football

Justin Herbert passou para 298 jardas e três touchdowns, incluindo uma de 39 jardas para Austin obrigadoe a Carregadores de Los Angeles interrompeu um slide de dois jogos direcionando o Ursos de Chicago 30-13 no domingo à noite.

Herbertoque lutou com precisão nos últimos dois jogos depois de quebrar o dedo médio da mão esquerda, que não arremessava, há quatro semanas, completou seus primeiros 14 passes e acertou 31 de 40 na frente de um público no horário nobre.

Carregadores eficientes avançam para a vitória

Herberto dirigiu o Carregadores a pontos em suas primeiras cinco tentativas, marcando a primeira vez em seis temporadas que conquistaram esse feito.

Foi a primeira vez em dois anos que Herbert passou por três DTs no primeiro tempo, encontrando Obrigado, Comunicação Sim e Donald Parham para ajudar a garantir a vantagem dos Chargers por 24-7 no intervalo.

Cameron Dicker somou três gols de campo, incluindo dois no segundo tempo. Ekeler terminou com sete recepções para 94 jardas e 15 corridas para 29 jardas no solo.

Chicagode Tyson Bagent teve um momento mais difícil em seu segundo NFL começar. Depois de liderar o Ursos para uma vitória Las Vegas no fim de semana passado, o novato não draftado acertou 25 de 37 para 232 jardas com duas interceptações contra os Chargers.

Ele teve uma fuga de 1 jarda no final do quarto período para colocar os Bears em 30-13. BagentA tentativa de passe de 2 pontos foi incompleta.

Bagent – que não fez um arremesso de mais de 15 jardas aéreas no fim de semana passado – teve um ótimo começo com uma finalização de 41 jardas pela linha lateral direita para Darnell Mooney na primeira jogada, mas o ataque dos Bears parou no meio-campo e eles foram forçados a chutar.

A partir daí, os Chargers assumiram o controle.

Os anjos marcou em seu primeiro lance pela quarta vez nesta temporada, quando Ekeler recebeu um passe de Herbert pela linha lateral esquerda. Isso fez de Ekeler o primeiro running back do Super Bowl era para chegar a 30 recepções de TD com o mesmo time e o sétimo jogador na história da NFL a ter 30 touchdowns corridos e 30 recepções.

Perto do final do primeiro quarto, os Chargers conseguiram uma vantagem de dois pontos quando Comunicação pegou seu primeiro passe como um Carregador. Na terceira para 3 do Chicago 9, Fehoko abriu em uma rota de arrasto, pegou no 7 e entrou intocado na end zone.

Dicker fez 17 a 0 em um field goal de 43 jardas antes do Chicago Darrynton Evans pegou o lance de Bagent e avançou 11 jardas para pegar os Bears (2-6) em 17-7 com 1:47 restantes.

No entanto, os Chargers recuperaram o ímpeto antes do intervalo com um arremesso de nove jogadas e 75 jardas, culminando em Parahampontuação de 11 jardas. Parham saiu Tyrique Stevensona tentativa de tackle no Bears 5 e então foi capaz de superar os músculos TJ Edwards e Duron Harmon quando ele alcançou a linha do gol.

Lesões

Ursos: LIBRA Tremaine Edwards sofreu uma lesão no joelho no terceiro quarto e não voltou.

Carregadores: O Gerald Everett foi declarado inativo após sofrer uma lesão no quadril durante o terceiro quarto do jogo do fim de semana passado em Cidade de Kansas.

A seguir

Ursos: No Nova Orleans próximo domingo.

Carregadores: Viajar para o Jatos de Nova York na próxima segunda-feira à noite.