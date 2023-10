Hering ABRE VAGAS para Caixa, Vendedor, Assistente de Loja e mais!

A Hering, empresa que conta com uma rede de lojas que se autodenomina como a “marca do Básico” mais amado do país, está contratando novas pessoas no mercado. Assim, antes de falar mais sobre a empresa que atua por mais de 140 anos e está presente na vida dos brasileiros desde 1880, confira a lista de vagas:

Analista de Planejamento Logístico JR – Blumenau – SC e Híbrido – Efetivo;

Analista de Programação e Controle de Produção – Blumenau – SC – Efetivo;

Analista de Qualidade Sênior – São Luís de Montes Belos – GO – Efetivo;

Assistente logístico – Afirmativa para PCD – Anápolis – GO – Efetivo;

Analista Administrativo de Vendas Pleno – Blumenau – SC – Efetivo;

Analista de Dados Pleno – Blumenau – SC e Híbrido – Efetivo;

Analista de Planejamento, Marca e Demanda – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sistemas Pleno – Trabalho Remoto – Efetivo;

Assistente Administrativo – Blumenau – SC – Efetivo;

Assistente de E-commerce – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Assistente de recepção fiscal | Operações – Blumenau – SC – Efetivo;

Analista PCM Manutenção – Blumenau – SC – Efetivo;

Operador/ Armazenista – Afirmativa para PCD – Blumenau – SC – Efetivo;

Supervisor Viabilidade Produto – Blumenau – SC – Efetivo;

Técnico de Segurança do Trabalho – Blumenau – SC – Efetivo;

Assistente de Loja – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Caixa de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador Visual Merchandising – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Vendedor de Loja – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador de Máquina – Blumenau – SC – Efetivo;

Supervisor Engenharia e Processos – São Luís de Montes Belos – GO – Efetivo.

Mais sobre a Hering

Sobre a Hering, podemos ressaltar que a empresa é presença forte em todas as regiões do Brasil por meio das marcas Hering, Hering Kids, Hering Intimates, Hering Sports e DZARM.

Além disso, conhece os consumidores, faz gestão das suas marcas, sabe o que produzir e, principalmente, entrega produtos diferenciados. Desde 2021, faz parte do Grupo SOMA. No geral, a Hering é uma das principais varejistas da América Latina, com presença em cerca de 700 franquias e 8 mil pontos multimarcas.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas da Hering já foi apareceu, a candidatura é feita de forma fácil. É só ENTRAR NESSE LINK para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

